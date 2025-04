Na początek klasyka, czyli przepis na tradycyjny syrop z cebuli. Wystarczy, że drobno posiekasz 2 duże cebule i przekładając je do szklanego naczynia, będziesz każdą warstwę przesypywać cukrem (ewentualnie wymieszasz z miodem, najlepiej lipowym). Odstaw całość na parę godzin, następnie zlej sok do ciemnej buteleczki lub słoika i wstaw do lodówki.

Aż do ustąpienia objawów (i na wszelki wypadek przez 2 kolejne dni), pij po łyżce syropu 3 razy dziennie. Dawkowanie dla małych dzieci – to 1-2 łyżeczki od herbaty 1-2 razy dziennie.

Przygotowaną porcję przechowuj do tygodnia.

Właściwości syropu z cebuli

Syrop z cebuli pomaga przy kaszlu suchym i mokrym. Obfituje w sole mineralne (w tym związki siarki) oraz witaminy (np. A, B, C i E). Działa bakteriobójczo, wykrztuśnie i przeciwkaszlowo. Ogranicza też stan zapalny.

Już samo przygotowywanie syropu z cebuli możesz potraktować jako element kuracji... Wystarczy, że naczynie z posiekaną i przesypaną cukrem cebulą postawisz w pobliżu łóżka chorego. Unoszące się z syropu opary mają działanie dezynfekujące, przez co zmniejszają wystąpienie nadkażenia bakteryjnego czy zarażenia innych domowników.

A teraz przepisy na cebulowe kuracje dla dorosłych;-)

1. Wino cebulowe

Składniki:

30 dag obranej cebuli (z polskiej uprawy)

butelka białego wytrawnego wina gronowego

10 dag miodu – najlepiej lipowego, ewentualnie wielokwiatowego.

Przepis: Cebulę bardzo drobno posiekaj i wsyp do emaliowanego lub szklanego naczynia. Dodaj miód, wymieszaj, odstaw na godzinę. Zalej winem, przelej do ciemnej butelki, zakorkuj i porządnie wstrząśnij. Odstaw w chłodne ciemne miejsce. Codziennie wstrząśnij. Po 7 dniach przecedź. Przechowuj w lodówce.

Kuracja: Pij 1–2 razy dziennie po pół kieliszka od wina, po posiłku. Kurację możesz prowadzić 3–4 tygodnie, potem zrób 2-miesięczną przerwę.

Wino cebulowe wzmacnia organizm i regeneruje błony śluzowe, dzięki czemu są odporniejsze na atak zarazków. Działa też przeciwbakteryjnie.

2. Ognista nalewka z papryczką

Składniki:

strączek papryczki chilli,

2 spore cebule,

4 ziarenka pieprzu,

3 łyżki miodu lipowego

czysta wódka.

Przepis: Zmiel w młynku pieprz, rozkrusz papryczkę, cebulę drobno posiekaj. Włóż wszystkie składniki do dużego słoja i zalej wódką (tak by płyn przykrył cebulę). Wstaw w chłodne miejsce. Codziennie wstrząśnij, Po 14 dniach przecedź i zlej do butelki.

Kuracja: Na wzmocnienie pij 1 łyżeczkę dziennie przez 2 tygodnie. W celach leczniczych (przy przeziębieniu lub grypie) 3 razy dziennie po łyżeczce.

3. Nalewka cebulowo-czosnkowa

Składniki:

spora cebula,

3 główki polskiego czosnku,

1 l wódki o zawartości alkoholu 60%.

Przepis: Obraną cebulę drobno posiekaj, dodaj do niej obrane i zmiażdżone ząbki czosnku, zalej alkoholem. Odstaw na 10 dni w chłodne, ciemne miejsce. Codziennie wstrząsaj.

Kuracja: W ramach kuracji wzmacniającej lub podczas infekcji – 2-3 razy dziennie po 20-30 kropli. Dla wzmocnienia efektu (i rozgrzania się) warto dodać nalewkę do ciepłego mleka z miodem (nie gorącego, optymalna temperatura to mniej niż 40 stopni C!).

