Z medycznego punktu widzenia grypa żołądkowa z tą prawdziwą nie ma nic wspólnego. Może poza tym, że jedną i drugą powodują wirusy. W przypadku jelitówki – bo taka jest inna nazwa grypy żołądkowej – są to głównie rotawirusy. Gdy zasiedlą przewód pokarmowy, wywołują wymioty i biegunkę.

"Mam grypę żołądkową" – z hasłem tym się nie dyskutuje. Dolegliwość ta jest bowiem tak nieprzyjemna i zaraźliwa zarazem, że ani pracodawca, ani znajomi nie będą chcieli ryzykować z tobą kontaktów. Ty sama zresztą także nie będziesz skłonna wychodzić z domu...

Grypa jelitowa i żołądkowa - czy oznaczają tę samą chorobę?

Grypa żołądkowa – objawy

W ostrej postaci tej choroby dokuczają wymioty, biegunka (wodniste wypróżnienia, nawet kilkanaście razy na dobę) i silne bóle brzucha.

Ale pierwsze objawy grypy żołądkowej występują z reguły już dzień (do 4 dni) wcześniej i mogą przypominać początki przeziębienia. Często pojawia się bowiem podwyższona temperatura, przejściowy katar, uczucie rozbicia.

Ale pierwsze objawy grypy żołądkowej występują z reguły już dzień (do 4 dni) wcześniej i mogą przypominać początki przeziębienia. Często pojawia się bowiem podwyższona temperatura, przejściowy katar, uczucie rozbicia.

Ważne! W trakcie choroby, a także przez kolejne 3 tygodnie nadal można zarażać! Rotawirusy roznoszą się z układu pokarmowego... na 2 końce. Drogą kropelkową, gdy kichamy i kaszlemy (mikroby zawarte są w ślinie), a także przez wypróżnianie czy wymioty (kropelki osiadają na toalecie, pozostają na szczotce do wc – jeśli jej użyjemy, a gdy nie umyjemy starannie rąk mydłem – także na nich).

Grypa żołądkowa – leczenie

Rewolucja żołądkowa utrzymuje się zwykle przez 2 do 5 dni (choć zdarza się, że w złagodzonej postaci ciągnie się nawet 2 tygodnie). Antybiotykoterapia nie ma w tym przypadku sensu, bo na wirusy po prostu nie działa. Grypę żołądkową leczy się tylko objawowo – łagodząc dolegliwości i czekając, aż infekcja sama wygaśnie.

W ramach terapii można stosować dostępne bez recepty środki rozkurczające (np. z drotaweryną) i probiotyki.

Jeśli objawy jelitówki są bardzo nasilone i choremu grozi odwodnienie, należy uzupełniać elektrolity (w aptece kupisz gotowy roztwór lub proszek do jego przygotowania).

Niezależnie od tego podczas leczenia grypy żołądkowej trzeba naprawdę dużo pić – najlepiej niegazowanej wody mineralnej (by lepiej się przyswoiła, popijaj ją bardzo często, ale małymi porcjami, np. po 1/3-/12 szklanki na raz).

Ważne! Nie zażywaj leków hamujących wypróżnianie. Niestety, skażonej treści wraz z wirusami trzeba się po prostu pozbyć. Możesz jednak stosować środki osłonowe lub – jeśli lekarz zaleci – także przeciwwymiotne (patrz również akapit: "Grypa żołądkowa u dzieci i seniorów").

Istotnym elementem leczenia jest również lekkostrawna dieta. Dzięki niej, prawidłowemu nawadnianiu i probiotykom objawy można nie tylko złagodzić, ale też szybciej wyciszyć.

Warto także sięgać po domowe napoje nawadniające.

Domowe sposoby na grypę żołądkową

Grypa żołądkowa – dieta

Jeśli grypa żołądkowa ma lekki przebieg, nie wymaga ograniczenia jedzenia. Po prostu – by dodatkowo nie obciążać układu pokarmowego – najlepiej jadać mniejsze porcje a częściej, rezygnując przy tym z dań zbyt gorących i bardzo zimnych, ostro przyprawionych, tłustych, słodzonych czy smażonych.

Gdy dolegliwości są nasilone konieczne jest zaostrzenie dietetycznego rygoru. Co zatem jeść? Oto dieta na grypę żołądkową:

Pierwszego dnia zastosuj jednodniową głodówkę. Tylko dużo pij! Unikaj przy tym soków, napojów gazowanych, sztucznie barwionych i aromatyzowanych – mogą bowiem dodatkowo podrażniać jelita. Drugiego dnia możesz jeść małe porcje kleiku ryżowego przyrządzonego na przegotowanej wodzie, biały ryż (najlepiej nieco rozgotowany), czerstwe pieczywo pszenne, sucharki, krakersy i gotowaną marchew. Trzeciego dnia stopniowo wprowadzaj do menu inne gotowane warzywa (najlepiej w postaci piure) oraz chude gotowane mięso, głównie drobiowe. Nadal dużo pij. Wystrzegaj się za to surowych owoców i warzyw oraz dań wysokoprzetworzonych (np. zupy z proszku) i takich, których składu nie znasz.

Grypa żołądkowa u dzieci i seniorów

Niestety, ale właśnie dzieci do 5. roku życia (szczególnie noworodki i niemowlęta) oraz ludzie w podeszłym wieku najgorzej przechodzą grypę żołądkową. Szczególnie łatwo bowiem u nich o odwodnienie. Poza tym mają z natury słabsza odporność i zdolność regeneracji.

Seniorzy dodatkowo często cierpią także na choroby przewlekłe (np. nadciśnienie, cukrzycę) i biorą w związku z tym leki. Intensywna biegunka i wymioty mogą zaś zaburzać, a nawet uniemożliwiać ich prawidłowe wchłanianie.

O ile więc nastolatki i dorośli mogą zazwyczaj grypę żołądkową kurować przez 3 dni w domu (a jeśli ich stan się poprawia, to taką terapię kontynuować), to w przypadku małych dzieci i seniorów – przy silnej biegunce lub wymiotach – już pierwszego dnia trzeba szukać pomocy lekarza. Jeśli zaś dojdzie do odwodnienia, konieczna może być hospitalizacja.

Ważne! Dzieci od 6. do 24. lub 32. tygodnia życia można i warto zaszczepić przeciw rotawirusom. Szczepionkę podaje się doustnie, w 2 lub 3 dawkach (zależnie od preparatu). Niestety, nie jest ona refundowana, a jej koszt za dawkę wynosi od 230 do 430 zł. Odporność po szczepieniu utrzymuje się minimum 2 lata, ale zwykle do 5 lat.

Grypa żołądkowa w ciąży

Dziecko w łonie matki jest przed grypą żołądkową chronione, bo infekcja ogranicza się do przewodu pokarmowego. Kobieta w ciąży nie może jednak dopuścić do silnego odwodnienia i związanej z tym utraty elektrolitów – bo taki stan może już być dla płodu zagrożeniem.

Grypa żołądkowa w ciąży nie jest więc powodem do specjalnego niepokoju, trzeba jednak wówczas pamiętać o nawadnianiu.

Skąd się bierze grypa żołądkowa?

Jakie leki pomogą na grypę żołądkową?