1 z 4

1. Sól – najlepiej morska lub himalajska

Sól to inaczej chlorek sodu – z małą domieszką innych składników mineralnych. Ale w przypadku biegunki i wymiotów najważniejsze jest to, że dodanie odrobiny soli do napoju (np. szczypty na szklankę letniej wody czy płaskiej łyżeczki na 2 litry) sprawia, że płyn taki o wiele szybciej i lepiej zostaje przyswojony przez organizm niż zwykła woda.

Gdy poczujesz się lepiej, możesz także pogryzać solone krakersy – rozruszasz żołądek, dostarczysz sobie trochę kalorii i soli, która w organizmie wiąże wodę.