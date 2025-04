Choroba nie wybiera – na raka może zachorować każdy, nawet ktoś w pełni sił, sportowiec wiodący intensywne, szczęśliwe życie. Tak jak Andrzej, którego wpis na Facebooku, w którym opisał swoją historię walki z nowotworem, udostępniło już ponad 4000 osób.

Andrzej Dziedzic to wysportowany pływak – trener i zapalony zwolennik tej dyscypliny sportu. Do niedawna wiódł intensywne, szczęśliwe życie, a szpitale – jak sam o sobie pisze – znał jedynie z oglądania doktora House’a. Nie przypuszczał, że wszystko może się zmienić wraz z jedną diagnozą, którą wystawiono po niewinnej wizycie lekarskiej.

Przez 24 lata byłem całkowicie zdrowym człowiekiem. Do lekarzy trafiałem niemal wyłącznie przy okazji okresowych badań sportowych, a szpitalne korytarze znałem jedynie z oglądania doktora House’a. Nowotwór? Kojarzył mi się z apelami o pomoc dla chorych dzieci. Jak większość osób uważałem, że mnie to nigdy nie spotka. Bo niby dlaczego mnie? Młody, w świetnej formie, miałem za sobą kilkanaście lat wyczynowego uprawiania sportu. Tacy jak ja nie chorują. Byłem świeżo po studiach trenerskich i właśnie założyłem własną szkółkę pływacką. Od prawie 5 lat byłem w szczęśliwym związku. Nic, tylko żyć

16 lutego, za namową zaniepokojonej dziewczyny, którą martwił nieustający kaszel i osłabienie u ukochanego, Andrzej Dziedzic udał się na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu. O tym, że z jego zdrowiem dzieje się coś złego, zorientował się już po minie lekarki, która z niepokojem oglądała jego szyję i zaczerwienioną klatkę piersiową. Jak się później miało okazać, był to dopiero początek długiej walki o zdrowie i życie.

Badania wykazały, że tarczycy nic nie dolega, jednak w klatce piersiowej Andrzeja znajduje się ogromny guz mierzący 22x12x6 cm. Diagnoza: chłoniak limfobalstyczny – bardzo agresywny i rzadki nowotwór układu limfatycznego, który może zabić w kilka tygodni. Rozpoznaje się go głównie u dzieci i młodych ludzi.

Od diagnozy minęło ponad 6 miesięcy. 136 dni spędzonych w szpitalu, 123 pobrania krwi, 16 punkcji lędźwiowych, 5 cholernie bolesnych biopsji szpiku i niezliczoną ilość kroplówek później, jestem na dobrej drodze do wyzdrowienia. Chłoniak został unicestwiony, ale wkrótce najprawdopodobniej czeka mnie kolejna ciężka próba – przeszczep szpiku. Powrót do całkiem normalnego życia to wciąż odległa perspektywa, ale mam ogromną motywację, żeby to przetrwać

– pisze Andrzej Dziedzic.