Przerzuty nowotworowe to inaczej guzy wtórne. Są one częstym powikłaniem choroby nowotworowej. W wielu przypadkach pojawiają się w mózgu. Przerzuty do mózgu powstają w przebiegu takich nowotworów jak: czerniaki, białaczki, chłoniaki, rak piersi i rak płuc.

Jak rozpoznać objawy przerzutów do mózgu?

Przerzuty do układu nerwowego mogą przebiegać bezobjawowo. Tak dzieje się w 60% przypadków. W pozostałych sytuacjach, chorzy uskarżają się m.in. na bóle głowy, wymioty czy zaburzenia widzenia. Dowiedz się, jakie są objawy przerzutów do mózgu z materiału wideo!

