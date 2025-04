Spis treści:

Remisja to okres schorzenia charakteryzujący się brakiem objawów choroby. O remisji mówimy najczęściej w przypadku chorób przewlekłych z tendencją do nawracania. Dotyczy np. chorób onkologicznych, psychiatrycznych, jak depresja, neurologicznych, jak stwardnienie rozsiane, czy dermatologicznych, jak AZS. Przebieg takich chorób jest wielofazowy. Wycofanie się objawów jest przerywane okresami pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta. Te zaostrzenia choroby nazywane są progresją. Pojęcie remisji używane jest również w przypadku niektórych zakażeń wirusowych, np. wirusem opryszczki. Materiał genetyczny wirusa po przedostaniu się do organizmu człowieka pozostaje w nim do końca życia. Namnaża się okresowo, dając objawy choroby, bądź pozostaje w uśpieniu.

Remisja raka to okres, w którym nie obserwuje się żadnych oznak i objawów choroby nowotworowej. Może pojawić się w sposób samoistny lub pod wpływem stosowanej terapii. W remisji całkowitej znikają wszystkie objawy raka, a w remisji częściowej nowotwór zmniejsza się, ale nie znika. W trakcie choroby do remisji może dojść więcej, niż jeden raz. W stanie remisji leczenie może być kontynuowane lub jest wstrzymane, co zależy od rodzaju nowotworu. Powrót choroby po remisji to inaczej jej nawrót.

Potocznie mówimy o „cofnięciu się” choroby, o braku jej objawów, ale nie oznacza to „braku choroby”. Remisja nie jest synonimem wyleczenia. Wyleczenie oznacza, że ​​po leczeniu nie ma żadnych śladów raka, niepotrzebne jest dalsze leczenie i nie oczekuje się, że rak powróci. Trzeba jednak zaznaczyć, że jeśli całkowita remisja raka trwa przez 5 lat lub dłużej, niektórzy lekarze mogą powiedzieć, że rak został wyleczony.

Oceniając bezpośrednią odpowiedź na leczenie, mówi się o remisji częściowej i całkowitej.

Remisja całkowita to ustąpienie wszystkich objawów nowotworu i jego klinicznych ognisk, które zostało potwierdzone w badaniach.

Używa się również pojęcia stabilizacja choroby. Oznacza to, że oznaki nowotworu ani nie nasilają się, ani nie ulegają cofnięciu. Może natomiast dojść do niewielkiego zmniejszenia się pierwotnej masy guza. Korzystniejsza dla chorego jest długotrwała stabilizacja choroby, uzyskana dzięki mało toksycznemu leczeniu, niż trwająca krótko remisja obarczona niekorzystnymi efektami ubocznymi silnych leków. W ocenie przebiegu choroby ważną rolę odgrywa obiektywna ocena działań niepożądanych i subiektywna ocena jakości życia dokonana przez samego chorego.

Nie wszystkie nowotwory przechodzą w stan remisji. Ogólnie rzecz ujmując, większe szanse na remisję mają:

rak rozpoznany we wczesnym stadium,

rak niedający przerzutów,

rak, który cechuje się mniejszą agresywnością.

Badania wskazują na wiele różnych czynników, które mogą sprzyjać cofnięciu się objawów raka, jak np. pozytywne nastawienie, ograniczenie stresu, używek, właściwa dieta. Pamiętaj, że nawet rak w IV stadium zaawansowania dzięki nowoczesnym metodom leczenia może przejść w stan remisji.

Remisja choroby nowotworowej może trwać od kilku tygodni do wielu lat. Jeśli całkowita remisja utrzymuje się latami, to wtedy mówi się o wyleczeniu raka. Długość trwania remisji w chorobach nowotworowych jest trudna do określenia i zależy od różnych czynników, np. rodzaju nowotworu, stopnia zaawansowania, odpowiedzi na wstępne leczenie. Większe zagrożenie, że remisja ustąpi istnieje na ogół w pierwszych latach po leczeniu, a także, gdy doszło do przerzutów lub rak był w stadium zaawansowanym. Możliwą przyczyną nawrotu może być pozostawienie niektórych komórek rakowych pomimo terapii, albo zdolność tych komórek do przechytrzenia leków.

Nowotwory z mniejszym ryzykiem nawrotu to m.in.

chłoniak Hodgkina,

rak piersi ER+,

rak nerki,

kostniakomięsak.

Wysokim wskaźnikiem nawrotów wyróżniają się takie nowotwory jak:

glejak wielopostaciowy,

rak jajnika,

mięsak tkanek miękkich,

rak pęcherza moczowego,

rak trzustki,

rak jelita grubego,

chłoniak z obwodowych limfocytów T.

Dalsze postępowanie w stanie remisji raka może być różne. Być może leczenie nie będzie już konieczne, lecz na pewno niezbędne będą regularne kontrole i badania w ośrodku onkologicznym. Czasami w stanie remisji kontynuuje się leczenie, jest to tzw. leczenie podtrzymujące. Niezależnie od zaleceń, regularne kontrole umożliwiają wczesne wykrycie ewentualnego nawrotu choroby i szybkie rozpoczęcie leczenia raka, który ponownie się pojawił. Dlatego są ważne.

Kiedy choroba nowotworowa pogarsza się lub rozprzestrzenia się w organizmie, to oznacza progresję raka. Niektóre źródła podają, że jest to zwiększenie się wielkości guza o 25% lub pojawienie się nowych ognisk nowotworu. Terminu tego używa się najczęściej w sytuacji, gdy pomimo zastosowanego leczenia stan chorego się pogarsza. Można uznać wtedy, że leczenie się nie powiodło.

