Rak piersi na początkowym etapie rozwoju przebiega bezobjawowo. Na pierwsze objawy kobieta trafia często przypadkowo, np. wyczuwając twardy guzek w piersi podczas samobadania.

Spis treści:

Mimo że jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet (ok. 20% zachorowań na nowotwory złośliwe), przyczyny rozwoju raka piersi nie są znane. Do czynników zwiększających ryzyko należą m.in. rak piersi w rodzinie, mutacja w genie BRCA, pierwsza miesiączka przed 12. r. ż. i menopauza po 55. roku życia czy regularne picie alkoholu. Rak piersi wcześnie wykryty jest niemal zawsze wyleczalny. Niestety kobiety późno zgłaszają się do lekarza, co drastycznie pogarsza rokowanie. Każda kobieta powinna regularnie badać piersi i znać podstawowe objawy tego groźnego nowotworu.

Do 7 najważniejszych objawów raka piersi należą:

guz w piersi,

zmiany w obrębie brodawki (wciągnięcie brodawki, owrzodzenie brodawki),

wyciek z brodawki,

zmiany skórne piersi (wciągnięcie skóry, objaw skórki pomarańczy, owrzodzenie, guzki satelitarne),

powiększenie węzłów chłonnych,

ból piersi,

objawy zapalenia w piersi (obrzęk, zaczerwienienie, cieplejsza skóra, ból).

Wymienione objawy raka piersi nie muszą pojawić się jednocześnie, możesz zauważyć niektóre z nich lub tylko jeden. Pamiętaj też, że brak wyczucia guzka w piersi podczas samobadania nie wyklucza istnienia raka piersi.

Najczęstszym objawem raka piersi jest guz. Występuje w 65-75% przypadków. Jest to na ogół zmiana twarda, niebolesna, wyraźnie ograniczona, często wyczuwalna dotykiem. Może mieć nierówne brzegi. Bardzo rzadko guzkowi w piersi towarzyszą objawy takie jak pociąganie, szczypanie czy inne dolegliwości. Dlatego ważne jest, aby każdą niepokojącą zmianę znalezioną w piersi, skonsultować z lekarzem.

W przypadku wyczucia guzków lub zgrubień w piersi, ważna jest ich obserwacja przez cały cykl miesięczny. Zgrubienia, które rosną przed miesiączką i maleją lub całkowicie zanikają po menstruacji, są prawdopodobnie niegroźną zmianą fizjologiczną. U większości kobiet piersi nabrzmiewają na kilka dni przed okresem, co związane jest ze zmianami hormonalnymi i zespołem napięcia przedmiesiączkowego (PMS, ang. premenstrual syndrome).

Na raka piersi natomiast mogą wskazywać wszystkie guzki i zgrubienia, które pojawiły się nagle i nie zmieniają wielkości podczas cyklu. Wszystkie takie zmiany należy zgłosić lekarzowi, gdyż mogą one świadczyć o rozwoju nowotworu.

Sprawdź, jak badać piersi krok po kroku.

Ważnym objawem raka piersi są wszelkie zmiany dotyczące brodawki. O tym, że w piersi rozwija się guz złośliwy, świadczą często wciągnięcie brodawki do środka lub owrzodzenia tego fragmentu piersi. Owrzodzenie może przebiegać jako nadżerka lub wyprysk na brzegu brodawki (to typowy objaw raka Pageta). Wystąpienie zmian w wyglądzie brodawki należy skonsultować z lekarzem.

U niektórych pacjentek wciągnięcie brodawki pojawia się w okresie dojrzewania i nie jest powodem do niepokoju, niemniej jednak zawsze warto zasięgnąć porady lekarskiej. Szczególnie niebezpieczne są wklęśnięcia pojawiające się nagle po 40. roku życia.

Wyciek z brodawki, może, ale nie musi być objawem raka piersi. Jeśli wydzielina ma wygląd białożółtego płynu, prawdopodobnie winna jest hiperprolaktynemia, czyli nadmiar hormonu prolaktyny. Nie jest to groźne schorzenie i zwykle ustępuje po przyjmowaniu przepisanych przez ginekologa leków.

Zdarza się jednak również, że wyciek z brodawki jest podbarwiony krwią. W takim wypadku należy niezwłocznie udać się do lekarza, może to być objaw raka piersi. Równie niepokojąca jest wydzielina koloru brązowego lub zielonego – najczęściej świadczy ona o niegroźnej torbieli, może jednak również być spowodowana chorobą nowotworową.

Przeczytaj: Torbiele w piersi

Oprócz zmian wyczuwalnych w samobadaniu, objawem raka piersi mogą być też zmiany w wyglądzie piersi. Niepokojącym objawem są zmiany wielkości. Jeśli powiększyły się obie piersi, najprawdopodobniej jest to wynikiem zmian hormonalnych lub przybrania na wadze i nie ma powodu do zmartwień. Niepokojące jest natomiast powiększenie się tylko jednej piersi.

Należy obserwować wszystkie zmiany kształtu piersi. Jeśli widać wystające guzki lub, wręcz przeciwnie, wgłębienia, potrzebny jest pilny kontakt z lekarzem.

Innymi objawami mogącymi świadczyć o raku piersi są marszczenia skóry i przebarwienia pojawiające się na skórze.

Naciek skóry i owrzodzenia świadczą o zaawansowanym stadium rozwoju raka piersi. Jednym z objawów skórnych jest także wystąpienie tzw. skórki pomarańczy (w zapalnym raku piersi).

O późnym etapie raka piersi lub nawrocie choroby świadczą guzki satelitarne - są to niewielkie zgrubienia skórne rozwijające się w bliskiej odległości od pierwotnego ogniska nowotworowego.

Powiększenie węzłów chłonnych jest charakterystycznym objawem raka piersi i zdarza się, że pierwszym symptomem, z jakim pacjentki zgłaszają się do lekarza.

Ból niestety nie jest objawem wczesnego raka piersi, a dopiero zaawansowanego nowotworu. Pojawia się późno. Gdyby ból pojawiał się na początku, skłaniałby wiele kobiet do wcześniejszej wizyty u lekarza i zapewne wpłynąłby na wczesne wykrywanie raka piersi i lepsze rokowania.

Pamiętaj jednak, że ból piersi to bardzo częsta kobieca dolegliwość i na ogół nie świadczy o raku piersi. Przeczytaj więcej: Ból piersi

Objawy raka piersi, które świadczą o stanie zapalnym (obrzęk, zaczerwienienie, cieplejsza skóra i ból) nie rokują zbyt dobrze. Wskazują na tzw. zapalny typ raka piersi, który jest wyjątkowo agresywny. Ten rodzaj nowotworu występuje jednak dość rzadko.

Oczywiście stan zapalny nie musi być związany z nowotworem. Częstym powodem zapalenia piersi jest zastój pokarmu lub zablokowanie przewodów mlecznych.

Podstawowymi badaniami diagnostycznymi w kierunku raka piersi są mammografia i USG piersi . Mammografia częściej jest przeznaczona dla kobiet po 40. roku życia, a USG piersi na młodszych kobiet. Te dwa badania traktuje się jednak też uzupełniająco. W przypadku niepokojących wyników mammografii lub USG lekarz może zlecić biopsję lub wycięcie guzka w piersi, a następnie badanie histopatologiczne. Podstawowym badaniem w wykrywaniu raka piersi jest jednak samodzielne badanie w domu.

Źródła: Vincenzo De Giorgi i inni, Skórne objawy raka piersi, Dermatologia po Dyplomie 2011;2(4):53-62,

R. Kordek (red.), Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Via Medica, Gdańsk 2013.



Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 13.07.2010.

