Zębopochodne guzy łagodne

Szkliwiak jest najczęściej występującym nowotworem łagodnym. Guz ten może pojawić się w każdym okresie życia – także u dzieci. Guz rośnie wolno, skrycie i nieboleśnie. Zazwyczaj lokalizuje się w żuchwie na wysokości zębów trzonowych. Szkliwiak ma skłonność do nawrotów po leczeniu chirurgicznym. Z tego powodu – w przypadku dużych guzów – wskazana jest resekcja żuchwy.

Innymi rzadziej występującymi nowotworami łagodnymi kości szczękowych są:

gruczolakoszkliwiak, lokalizujący się zazwyczaj w miejscu niewyrżniętego zęba,

włókniakoszkliwiak, dotyczący dzieci i ludzi młodych, który rozwija się bezobjawowo wewnątrz kości w kontakcie z niewyrżniętym zębem,

kostniwiak,

szkliwiak barwnikowy niemowląt,

zębiak.

Zębopochodne nowotwory złośliwe

Mięsak zębopochodny może rozwijać się jako zmiana pierwotna lub jako guz wtórny po niedostatecznej resekcji włókniakoszkliwiaka. Najczęściej nowotwór ten pojawia się u ludzi młodych, umiejscawia się w żuchwie w okolicy zębów trzonowych i przedtrzonowych.

Pierwszym objawem jest zgrubienie trzonu żuchwy i ból tej okolicy. Objawy bólowe skłaniają zazwyczaj chorych do ekstrakcji zęba, co powoduje dynamiczny wzrost guza. Guz ulega owrzodzeniu i rozpadowi niszcząc przy tym kość. Guz daje przerzuty głównie do płuc. Nowotwór ten jest chemio- i radiooporny. Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne wycięcie zmiany wraz z otaczającymi tkankami.

Innym zębopochodnym nowotworem złośliwym jest szkliwiak złośliwy. Najczęściej ma charakter wtórny na podłożu szkliwiaka łagodnego. Podobnie jak mięsak nowotwór ten jest chemio i radiooporny. Terapia polega na chirurgicznym usunięciu zmiany (resekcja żuchwy).

Poza nowotworami wywodzącymi się z nabłonka szkliwnego, zmiany o charakterze złośliwym mogą wywodzić się z torbieli zębopochodnych. Rak wykrywany jest często przypadkowo podczas usuwania torbieli. Fakt zdolności przemiany złośliwej torbieli zębopochodnej stanowi wskazanie do wycięciu tego typu zmian i badania mikroskopowego usuniętej torbieli.

