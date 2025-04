Spis treści:

Nie ulega wątpliwości, że organizm palacza pozbawiony papierosów bardzo się zmienia. Skutki pojawiają się niemal od razu, ale każda osoba może odczuwać inaczej zerwanie z nałogiem. Najważniejszym skutkiem rzucenia palenia jest szansa na dłuższe życie i zdrowie. Trzeba podkreślić, że papierosy mają fatalny wpływ na organizm. Nikotyna jest silną neurotoksyną o działaniu rakotwórczym. Pod względem szkodliwości doganiają ją inne substancje chemiczne zawarte w papierosach.

Rzucając palenie, możesz uniknąć:

chorób układu krążenia (np. nadciśnienia, choroby wieńcowej, zawału, arytmii),

nowotworów (np. raka płuca, nerki, trzustki, języka , krtani),

chorób układu oddechowego (np. POChP, przewlekłe zapalenie oskrzeli),

udaru mózgu,

impotencji,

problemów z płodnością,

wrzodów żołądka i dwunastnicy,

i wielu innych problemów ze zdrowiem.

Rzucając nałóg, poprawisz też swój wygląd. Badanie z udziałem bliźniąt, z których tylko jedno paliło papierosy w dorosłym życiu, jednoznacznie pokazuje, że palenie bardzo postarza i pogarsza kondycję skóry.

Niektórzy palacze po zrezygnowaniu z nałogu odczuwają przez pewien czas nieprzyjemne skutki uboczne. Dotyczą one różnych obszarów działania organizmu: zarówno sfery psychicznej, jak i fizycznej. Mogą być bardziej uciążliwe przy nagłym rzuceniu palenia.

Główne skutki uboczne nagłego rzucenia palenia to:

drażliwość, złość,

bóle i zawroty głowy,

frustracja,

niepokój, lęk,

przeczulica bólowa,

obniżony nastrój,

anhedonia (niemożność odczuwania przyjemności),

zaburzenia depresyjne,

trudności z koncentracją,

zaburzenia pamięci,

zwiększony apetyt (zajadanie głodu nikotynowego),

drżenie,

męczliwość,

spowolniona praca serca (bradykardia),

bezsenność, koszmary senne,

zaparcia,

nudności,

ból gardła.

Skutki uboczne nagłego rzucenia palenia wiążą się z tzw. zespołem odstawienia nikotyny. Mechanizm odpowiedzialny za objawy abstynencji jest złożony. Jednym z elementów jest to, że cholinergiczne receptory nikotynowe mieszczące się w mózgu, które pod wpływem regularnej dawki nikotyny, powodowały uwalnianie m.in. dopaminy (hormonu szczęścia), zaczynają odczuwać brak używki. To skutkuje nieprzyjemnymi dolegliwościami.

Zespół objawów związany z odstawieniem używki w postaci papierosów pojawia się w ciągu 4-24 godzin od wypalenia ostatniego papierosa. Według badań największe nasilenie skutków rzucenia palenia pojawia się około 3. dnia, a objawy abstynencji od nikotyny stopniowo ustępują w ciągu 3-4 tygodni. Nadal jednak przez długi czas utrzymuje się potrzeba powrotu do nałogu, którą wzmacniają bodźce związane z paleniem (osoby palące w otoczeniu, kojarzenie przyjemności z papierosami itd.). Jeśli przezwyciężenie głodu nikotynowego jest dla ciebie zbyt trudne, warto udać się do specjalistycznej poradni pomagającej palaczom w zerwaniu z nałogiem. Pamiętaj też, że czas trwania i nasilenie objawów mogą się różnić u poszczególnych osób.

Na szczęście rzucenie palenia ma przede wszystkim pozytywne aspekty, i to takie, które trwają latami. Oto, co zyskasz stopniowo po rezygnacji z nałogu:

Po 20 minutach od ostatniego papierosa:

puls wraca do normy (serce bije szybciej pod wpływem nikotyny),

poprawiają się parametry ciśnienia krwi.

Po 8 godzinach od rzucenia palenia:

o ponad połowę spada stężenie nikotyny i tlenku węgla we krwi,

więcej tlenu pojawia się w naczyniach krwionośnych.

Po 24-48 godzinach:

tlenek węgla zostaje wyeliminowany z organizmu,

nikotyna zostaje wyeliminowana z organizmu,

płuca oczyszczają się z wydzieliny i zanieczyszczeń związanych z paleniem,

poprawia się działanie zmysłów, zwłaszcza smaku i zapachu.

Po 72 godzinach od ostatniego papierosa:

łatwiej oddychać,

drogi oddechowe efektywniej pracują,

organizm jest bardziej dotleniony.

Po 2-12 tygodniach:

układ krążenia jest bardziej wydolny,

nadal poprawia się kondycja dróg oddechowych.

Po 3-9 miesiącach:

ustępuje kaszel palacza, świszczący oddech - funkcja płuc poprawia się o 10%,

o połowę zmniejsza się ryzyko chorób serca w porównaniu z palaczami w tym samym wieku.

Po 10-15 latach bez papierosów:

o połowę maleje ryzyko raka płuc,

ryzyko zawału serca spada do tego samego poziomu co u osób, które nigdy nie paliły.

Nie można pominąć jeszcze jednej zalety rzucenia palenia, choć niezwiązanej ze zdrowiem. Zakładając, że średnia cena za paczkę papierosów to 15 zł, a wypalana liczba to paczka dziennie, to po 10 latach niepalenia zaoszczędzisz ok. 55 tys. zł. A biorąc pod uwagę możliwy wzrost ceny za paczkę oraz większą ilość wypalanych papierosów - kwoty będą odpowiednio wyższe.

Źródła:

I. McLaughlin i inni, Nicotine withdrawal, doi:10.1007/978-3-319-13482-6_4,

C.M.D, Okada, Haruko i inni, Facial Changes Caused by Smoking, doi: 10.1097/PRS.0b013e3182a4c20a,

Quit smoking, National Health Services, www.nhs.uk.

