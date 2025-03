Spis treści:

Tofu jest to wysokobiałkowy produkt sojowy, który powstaje z mleczka sojowego poddanemu koagulacji. Główne składniki tofu to soja, woda i koagulant (np. siarczan wapnia lub magnezu). Jest pokarmem bardzo popularnym w krajach azjatyckich. Stanowi dobry zamiennik mięsa ze względu na dużą zawartość białka.

Chętnie sięgają po niego weganie i wegetarianie. Ma niski indeks glikemiczny. Tofu ma też ciemne strony. Pojawiają się wokół niego różne kontrowersje i mity, a opinie co do jego wpływu na zdrowie (szczególnie gdy jest stałym składnikiem diety) są podzielone.

Ten popularny zamiennik mięsa zawiera wiele cennych składników odżywczych. Porcja 100 g surowego tofu dostarcza (wg U.S. Department of Agriculture):

Tofu jest również źródłem korzystnych dla zdrowia izoflawonów. Są to fitoestrogeny, czyli związki roślinne, które w budowie przypominają estrogen i mogą wywierać łagodne działanie na organizm, np. zmniejszając objawy menopauzy.

Regularne jedzenie tofu to dobry wybór żywieniowy, za którym przemawia wiele potencjalnych korzyści dla zdrowia.

Prozdrowotnych właściwości tofu nie brakuje:

W 2021 r. naukowcy na łamach czasopisma European Journal of Nutrition opublikowali badani, w którym wzięło udział około pół miliona mieszkańców Chin, kraju, w którym tofu jest bardzo popularne. Dowiedli, że osoby jedzące soję cztery lub więcej dni w tygodniu, miały niższe ryzyko zgonu z powodu zawału serca w porównaniu z osobami, które nigdy nie jadły soi lub jadły ją rzadko.

Za korzystne dla serca działanie odpowiadają zawarte w tofu izoflawony. Związki te poprawiają parametry ciśnienia krwi, elastyczność naczyń krwionośnych oraz redukują ilość "złego" cholesterolu LDL w organizmie. Poza tym tofu dostarcza organizmowi zdrowych tłuszczów i jeżeli jest jedzony zamiast mięsa, to ma szczególnie korzystny wpływ na układ krążenia.

Regularne jedzenie tofu dzięki zawartości fitoestrogenów (m.in. daidzeiny, genisteiny) może łagodzić dolegliwości u kobiet w wieku okołomenopauzalnym – w tym uderzenia gorąca, nadpotliwość oraz kołatania serca.

Fitoestrogeny działają podobnie jak estrogeny, ponieważ mają zbliżoną do nich budowę. Wiążą się z receptorami estrogenowymi w organizmie i mogą działać podobnie jak te hormony, lecz w sposób łagodniejszy. Przypuszcza się, że izoflawony sojowe są około jedną trzecią tak skuteczne jak estrogen w zmniejszaniu uderzeń gorąca.

Badania wskazują, że dieta bogata w produkty sojowe, w tym tofu, zmniejsza ryzyko raka piersi u kobiet. Wysokie spożycie soi wśród kobiet w krajach azjatyckich wiąże się z 30% niższym ryzykiem zachorowania na raka piersi w porównaniu do kobiet w USA, które jedzą znacznie mniej soi. Taki efekt jest najsilniejszy u pań, których dieta przez całe życie uwzględniała produkty sojowe. To ciekawe prewencyjne działanie jest w dużej mierze zasługą izoflawonów, ale też obecności błonnika oraz białka.

Uwaga: u kobiet zagrożonych rozwojem raka piersi zależnego od estrogenów jedzenie tofu i innych produktów z soi może powodować odwrotny efekt i napędzać wzrost komórek rakowych. Wiele zależy więc od rodzaju nowotworu.

Nasiona soi są dobrym źródłem wielu składników odżywczych korzystnych dla kości. Znajduje się w nich wapń. Stężenie wapnia w soi jest wprawdzie znacznie niższe niż w mleku krowim, ale tofu często jest wzbogacone o ten pierwiastek. Warto zerknąć na etykietę. Dodatkowy wapń można też znaleźć w napojach sojowych. Dlatego regularne spożywanie tofu może chronić przed osteoporozą i innymi problemami z układem kostnym.

W niewielkim stopniu również fitoestrogeny zawarte w produktach sojowych działają korzystnie na kości w wieku okołomenopauzalnym. Chronią przed nadmierną utratą gęstości mineralnej kości, co wynika ze spadku estrogenów u dojrzałych kobiet.

Niektórzy uważają że jedzenie tofu i innych produktów sojowych ze względu na zawartość fitoestrogenów niekorzystnie wpływa na poziom hormonów w organizmie, co może skutkować np. powiększeniem piersi u mężczyzn. To mit. Nie potwierdziły tego badania. Pod warunkiem, że produkty sojowe są jedzone z umiarem.

Opisano przypadek ginekomastii u mężczyzny stosującego dietę bogatą w soję, jednak trzeba podkreślić, że wypijał on 12 szklanek mleka sojowego dziennie! W rzeczywistości jedzenie tofu w normalnych ilościach nie tylko nie zaszkodzi, ale ma nawet dobroczynny wpływ na zdrowie mężczyzn, bo może chronić przed rakiem prostaty. Specjaliści podważają też hipotezy mówiące, że soja powoduje niepłodność i zaburzenia erekcji.

Zatem spokojnie, mężczyźni nie należą do osób, które nie powinny jeść tofu. Z pewnością po tofu nie powinny natomiast sięgać osoby uczulone na soję, ponieważ soja jest głównym składnikiem. Lepiej aby zrezygnowały z tego produktu również kobiety obciążone ryzykiem raka piersi zależnego od estrogenów. Zdecydowana większość ludzi może (a nawet powinna) ze spokojnym sumieniem spożywać ten produkt nawet kilka razy w tygodniu w umiarkowanych ilościach.