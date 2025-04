Spis treści:

Depilacja laserowa jest zabiegiem kosmetycznym polegającym na usunięciu niechcianego owłosienia za pomocą silnego lasera lub intensywnego światła impulsowego (IPL). Uznawana jest również za zabieg medyczny, który może być stosowany w leczeniu hirsutyzmu, czyli nadmiernego porostu włosów u kobiet.

Ten rodzaj depilacji stosuje się do wielu obszarów ciała takich jak nogi, okolice bikini, plecy, klaka piersiowa, pachy, ramiona i twarz.

Światło laserowe uszkadza mieszki włosowe w skórze, hamując wzrost włosa. Działa wybiórczo, ponieważ jest absorbowane przez barwnik wchodzący w skład włosa. Dlatego depilacja laserowa jest najskuteczniejsze w przypadku jasnej karnacji i ciemnego włosa.

Depilacja laserowa jest zabiegiem bezpiecznym, jeśli jest przeprowadzana w sposób prawidłowy, zgodnie z zaleceniami. Najlepiej, gdyby zabieg wykonywała osoba doświadczona i wykwalifikowana.

Według przeglądu prac na temat skutków depilacji laserowej, opublikowanego w „Lasers in Medical Science”, ogólna częstość występowania działań niepożądanych po depilacji laserowej wydaje się być niska, z bardzo rzadkimi trwałymi następstwami.

Głównymi skutkami ubocznymi depilacji laserowej są zmiany pigmentacyjne (jasne lub ciemne plamki na skórze), szczególnie u osób z ciemniejszym typem skóry. A także podrażnienia skóry (zaczerwienienie, obrzęk, dyskomfort). Większość skutków ubocznych depilacji laserowej jest krótkotrwała i przemijająca.

Depilacja laserowa może powodować podrażnienia skóry, ból i pieczenie, a także zaczerwienie. Przeważnie takie dolegliwości utrzymują się krótko i ustępują samoistnie w ciągu kilku godzin lub kilku dni. Bardzo rzadko depilacja laserowa skutkuje powstaniem poważniejszych oparzeń, bąbli, pęcherzy, strupów czy blizn.

Aby zapobiec zaczerwienieniu i obrzękom skóry związanym z zastosowaniem depilacji laserowej, odradzane jest opalanie się przed zabiegiem i po zabiegu. Ponadto ryzyko oparzenia jest większe, gdy występuje mały kontrast między kolorem skóry a owłosienia. Jednak coraz częściej dzięki postępowi technologii osoby z ciemną karnacją mogą bezpieczniej korzystać z depilacji laserowej.

Stosowanie światła laserowego bezpośrednio na skórę budzi obawy dotyczące powstawania raka skóry. Nie ma jednak dowodów na to, aby depilacja laserowa powodowała nowotwory skóry.

Według analizy opublikowanej w „Lasers in Medical Science” stosowane długości fal w systemach IPL nie mają właściwości kancerogennych. Nie udowodniono również, aby używanie typowych urządzeń wykorzystujących laser, wiązało się z rozwojem czerniaka, czyli najgroźniejszego nowotworu skóry.

Ta forma usuwania owłosienia nie jest przeznaczona dla wszystkich osób. Przeciwwskazaniami do depilacji laserowej są:

Depilacja laserowa nie jest również dedykowana wszystkim typom skóry. Skuteczność zabiegu jest niższa w przypadku bardzo ciemnej karnacji lub opalenizny, a także jasnych włosów (blond, siwych, rudych). Z tego powodu ciemny kolor skóry jest również przeciwwskazaniem do zabiegu.

