Spis treści:

Nadmierna senność nie jest objawem specyficznym dla choroby nowotworowej (może pojawiać się z wielu różnych przyczyn), ale faktycznie często dokucza osobom chorym na raka. Szczególnie dotyczy to jego zaawansowanego stadium. Zmęczenie to również jeden ze skutków ubocznych leczenia onkologicznego. Senność może pojawić się przed rozpoznaniem raka, w trakcie leczenia lub po leczeniu.

Senność związana z nowotworem ma wiele możliwych przyczyn. Najczęściej wymienia się wśród nich:

Każdy nowotwór złośliwy może powodować uczucie nadmiernej senności, zwłaszcza gdy choroba jest w stadium zaawansowanym i gdy powoduje przerzuty. W niektórych przypadkach problem pojawia się wcześniej ze względu na różne mechanizmy. Senność częściej odczuwają chorzy na takie nowotwory jak:

Nadmierna senność pojawiająca się u chorych na raka jest inaczej odczuwana niż u osób zdrowych. Takie osoby mogą bardzo szybko się męczyć, nie móc zregenerować się pomimo snu, a brak energii występuje u nich przez większość czasu. Pacjenci skarżą się w związku z tym na:

Nadmierna senność nie jest specyficznym objawem nowotworów złośliwych, co oznacza, że może świadczyć o wielu różnych problemach zdrowotnych. Dlatego na podstawie samego pojawienia się takiej dolegliwości nie można rozpoznać schorzenia. Konieczne są badania diagnostyczne. Warto zacząć od morfologii, CRP, OB, ale przede wszystkim powinniśmy zgłosić się do lekarza rodzinnego.

Odczuwanie nadmiernej senności przez dłuższy czas jest bardzo dokuczliwym i przykrym objawem, który znacząco obniża komfort życia. Powoduje, że dana osoba nie ma energii do wykonywania prostych czynności, izoluje się i nic jej nie cieszy. Warto poszukać pomocy u specjalisty, aby złagodzić tę dolegliwość.

Jeżeli w twoim otoczeniu żyje osoba chora na raka, która doświadcza nadmiernej senności i przygnębienia, to bardzo ważne jest zrozumienie, jak silne jest to uczucie. Dobrze jest o tym porozmawiać, okazać zrozumienie i wsparcie (nie tylko mentalne, ale np. w codziennych obowiązkach).

Oprócz poszukania wsparcia w otoczeniu można skorzystać z innych rozwiązań, które pomogą przy nadmiernej senności. Oto kilka wskazówek:

Uczucie senności mija zwykle po zakończeniu leczenia onkologicznego. Zdarza się jednak, że u niektórych osób ten stan utrzymuje się przez kilka miesięcy, nawet do kilku lat. W przypadku operacji chirurgicznej senność powinna szybko zniknąć. Najdłużej utrzymuje się po chemioterapii i radioterapii, bo od 6 do 12 miesięcy od zakończenia leczenia.

Niektórzy pacjenci leczeni onkologicznie mogą mieć anemię powodującą nadmierną senność, po leczeniu samopoczucie powinno ulec poprawie. Wyczerpanie po leczeniu onkologicznym mogą sygnalizować też inne długofalowe objawy, np. problemy kardiologiczne i uczucie duszności, które również powinny z czasem ustępować.