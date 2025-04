Neuroblastoma to inaczej nerwiak zarodkowy lub nerwiak płodowy. Powstaje z neuroblastów, czyli komórek cewy moczowej. Guz ten najczęściej rozwija się w nadnerczach lub zwojach współczulnych jamy brzusznej, choć może mieć także inne lokalizacje (np. śródpiersiu, okolicy szyi i w miednicy). W momencie rozpoznania połowa chorych ma poniżej 2 lat, 75 proc - mniej niż 4 lata, a 90 proc. nie ukończyła 10 lat. Rokowania uzależnione są rodzaju nowotworu oraz stopnia rozwoju choroby.

Objawy neuroblastomy

Objawy neuroblastomy zwykle przypominają symptomy innych schorzeń i uzależnione są od miejsca, w którym guz się rozwija. Pojawiają się:

bóle brzucha

wymioty

wzdęcia

brak apetytu

bóle pleców

wzmocnienie lub osłabienie odruchów

wytrzeszcz gałki ocznej

anemia

duszności

kaszel

problemy z połykaniem

"okularowe" zasinienie wokół oczu

Uwaga! Ze względu na mało charakterystyczne objawy neuroblastomy wieku lekarzy zaleca wykonywanie dzieciom raz w roku profilaktycznego USG jamy brzusznej. Badanie to pomaga zdiagnozować ten rodzaj nowotworu nawet w bardzo wczesnej fazie.

Leczenie i rokowanie

Jeśli guz jest szybko rozpoznany, zwykle wystarcza zabieg chirurgiczny, by się go pozbyć na dobre. Jeżeli pojawiły się przerzuty (np. do węzłów chłonnych), konieczna jest chemioterapia. W przypadku bardzo zaawansowanego nowotworu stosuje się kompleksowe leczenie skojarzone – chemiczne, operacyjne oraz radioterapeutyczne. Rokowania uzależnione są od stadium nowotworu. Wykrycie guza we wczesnym stadium daje prawie 95 proc. szans na wyleczenie. W późniejszych fazach rozwoju raka rokowania są gorsze i wynoszą 40-75 proc. (w zależności od umiejscowienia i wielkości guza oraz wieku dziecka). Najgorsze rokowania występują w przypadku odległych przerzutów np. do kości, mózgu, płuc, wątroby. Wówczas szanse na wyleczenie wynoszą ok. 15 proc. Najlepsze rokowania są w przypadku niemowląt. Im starsze dziecko, tym trudniejsze leczenie.