Rak Szyjki Macicy jest jednym z nielicznych nowotworów, które można wykryć w sposób bezinwazyjny, jednak w Polsce wciąż zbyt mało kobiet wykonuje regularne badania cytologiczne. Z badania przeprowadzonego w czerwcu 2012 roku przez Millward Brown dla Kwiatu Kobiecości wynika, że w grupie wiekowej 20-50 lat tylko 45% kobiet robi badanie cytologicznie regularnie (co najmniej raz na dwa lata), a 18% Polek w tej samej grupie wiekowej znajduje się poza jakąkolwiek diagnostyką i nigdy nie miało wykonywanej cytologii. Z badania wynika, że najczęstsze powody, dla których kobiety nie poddają się tego typu badaniom, to niewiedza odnośnie konieczności ich wykonywania oraz ich profilaktycznego charakteru. Kobiety, które nie wykonują cytologii, wskazały najważniejsze powody - 21% spośród nich obarcza winą lekarza, który podczas wizyty nigdy nie sugerował, że należy zrobić takie badanie. Jest to również powód najczęściej wskazywany jako najważniejszy. Druga zaś bariera związana z niewiedzą to przekonanie, że badanie jest niepotrzebne, jeżeli nie ma objawów choroby – wskazywana przez 17% kobiet oraz wskazana jako druga w hierarchii najistotniejszych barier. Ze względu na subtelność tematu ponad 1/3 kobiet, które nigdy nie wykonywały cytologii uniknęła wyjaśnień, uciekając się do stwierdzenia „nie wiem, trudno powiedzieć”. Kwiat Kobiecości uważa, że pod tą odpowiedzią kryje się wstyd przed wizytą u ginekologa lub strach przed rakiem, który ukazuje brak świadomości kobiet na temat choroby i samej cytologii.

Dlatego też Kwiat Kobiecości - Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy i Rakiem Jajnika - wspólnie z magazynem Glamour już trzeci rok organizuje kampanię społeczną „Piękna bo zdrowa” na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy i raka jajnika. Celem akcji jest zwiększenie świadomości kobiet na temat wirusa HPV oraz raka jajnika – nowotworów występujących coraz częściej u młodych kobiet, a także zmiana podejścia Polek do badań u ginekologa. Rokrocznie wykonywana cytologia może pomóc we wczesnym wykryciu raka szyjki macicy, natomiast regularne badania ginekologiczne i wykonywanie USG transwaginalnego, potocznie zwanego dopochwowym, mogą pomóc w wykryciu raka jajnika we wczesnym stadium i zwiększyć szansę na wyleczenie.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęły Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

W tym roku akcja promująca regularne przeprowadzanie badań cytologicznych realizowana jest pod hasłem „Zostań Superbohaterką, zrób cytologię!”. Organizatorzy przekonują, że to zdrowie jest podstawą i gwarancją zewnętrznego piękna oraz że każda kobieta jest bohaterką swojego życia, a decyzja o zdrowiu, szczęściu oraz ich pięknie zależy od nich samych! Motywem do realizacji kampanii są wyniki badań opinii społecznej „Obraz współczesnej kobiety a badania cytologiczne kobiet w Polsce”.

Kampanii towarzyszy szereg działań informacyjnych - organizatorzy planują m.in. edukacyjne roadshow kampanii w regionach. W kampanię zaangażują się polskie gminy, które będą organizować edukacyjne spotkania z mieszkankami ze swojego regionu. Natomiast od listopada 2012 do końca stycznia 2013 dostępne będą Miasteczka Kobiet w centrach handlowych.

Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęły między innymi: wortal kobieta.wieszjak.polki.pl oraz wortal zdrowie.wieszjak.polki.pl.

