fot. Fotolia

Reklama

Jak działa na nas słońce?



Pozytywny wpływ słońca



Pod wpływem promieni słonecznych w skórze dochodzi do biosyntezy witaminy D 3 , która odpowiada za prawidłowy rozwój i uwapnienie kości. Witamina ta wykazuje działanie antyalergiczne, przeciwzapalne i poprawia odporność.

Słońce pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu krwionośnego, poprawia przemianę materii, jak również sprzyja wydzielaniu hormonu szczęścia – serotoniny. Poprzez nagrzanie ciała łagodzi reumatyczne bóle mięśni i stawów.

Negatywny wpływ słońca



Z wystawianiem się na promienie słoneczne trzeba jednak uważać. Opalanie się bez rozsądku jest niebezpieczne, prowadzi do poparzeń, jak również przyśpiesza procesy starzenia się skóry.

– Musimy pamiętać, że nie trzeba dużej ilości promieniowania UV, by wywołać szkodliwe zmiany skórne. Już 15–20 minutowa ekspozycja na UVA wystarcza, aby na kilka godzin pobudzić enzymy odpowiedzialne za starzenie się skóry – ostrzega dr n.med. Paweł Rujna, dermatolog, właściciel kliniki Murano.

Co więcej, promieniowanie słoneczne może sprzyjać powstawaniu znamion barwnikowych czy też przebarwień na skórze. Zazwyczaj zmiany te są niegroźne, jednak gdy zaczynają zmieniać swój kolor czy kształt, może to być pierwszą oznaką transformacji nowotworowej.

Krajowy Rejestr Nowotworów alarmuje, że co roku na świecie notuje się ponad 100 tysięcy zachorowań na czerniaka skóry. W Polsce z kolei lista zachorowań na ten rodzaj nowotworu w 2010 roku wzrosła o prawie 1,2 tysięcy u mężczyzn i 1,3 tysięcy u kobiet. Szybkie wykrycie niepokojących zmian skórnych może zapobiec tragicznym skutkom.

Zobacz też: Jak rozpoznać czerniaka?

Które znamiona mogą świadczyć o nowotworze?



Należy zatem obserwować swoje znamiona. Sygnały, których nie można bagatelizować, to:

zmiana koloru , np. ściemnienie bądź pojawienie się wielokolorowych elementów w obrębie zmiany,

, np. ściemnienie bądź pojawienie się wielokolorowych elementów w obrębie zmiany, zaczerwienienie,

swędzenie ,

, pieczenie znamienia.

Kto ma największe ryzyko zachorowania na raka skóry?



Istnieją, także pewne czynniki zwiększające ryzyko rozwoju nowotworów. Należą do nich:

czerniak w rodzinie,

wcześniejsze stwierdzenie czerniaka u pacjenta,

zespół znamion atypowych ,

, znamiona wrodzone,

duża liczba znamion ,

, jasna karnacja ,

, przewlekła ekspozycja na światło słoneczne – szczególnie w dzieciństwie.

Ocena znamion u dermatologa



Jeżeli zauważymy jakieś niepokojące sygnały związane ze znamionami, należy zgłosić się jak najszybciej do lekarza dermatologa.

Lekarz oceni znamiona specjalistycznym urządzeniem, np. wideodermatoskopem Foto Finder. Jest to kompletny system diagnozowana, obrazowania i archiwizacji zmian skórnych. Dzięki niemu możliwe jest:

analiza znamion,

wykrywanie nowych zmian,

dokumentacja kliniczna,

długoterminowe obserwowanie znamion,

kliniczna i mikroskopowa obserwacja znamion w określonym czasie.

Reklama

System może bardzo szybko porównać wcześniejsze zdjęcie z aktualnym, wskazując ewentualne różnice. W ciągu kilku minut wszystkie nowe znamiona zostaną wykryte i poddane diagnostyce komputerowej.

Zobacz też przekrojowy materiał: Czerniak – jakie są szanse na wyleczenie tego nowotworu?