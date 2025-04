Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęły Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Reklama

Motywem do realizacji kampanii „Zostań Superbohaterką, zrób cytologię!” są wyniki badań opinii społecznej „Obraz współczesnej kobiety a badania cytologiczne kobiet w Polsce”*. Rak Szyjki Macicy jest jednym z nielicznych nowotworów, które można wykryć w sposób bezinwazyjny, jednak w Polsce wciąż zbyt mało kobiet wykonuje regularne badania cytologiczne. Spośród kobiet, w grupie wiekowej 20-50 lat tylko 45% kobiet wykonuje badanie regularnie (co najmniej raz na dwa lata), a 18% Polek w tej samej grupie wiekowej znajduje się poza jakąkolwiek diagnostyką - nigdy nie miało wykonywanej cytologii*. Celem kampanii „Piękna bo zdrowa” jest zwiększenie świadomości kobiet na temat wirusa HPV oraz raka jajnika – nowotworów występujących coraz częściej u młodych kobiet, a także zmiana podejścia Polek do badań u ginekologa. Rokrocznie wykonywana cytologia może pomóc we wczesnym wykryciu raka szyjki macicy, natomiast regularne badania ginekologiczne i wykonywanie USG transwaginalnego, potocznie zwanego dopochwowym, mogą pomóc w wykryciu raka jajnika we wczesnym stadium i zwiększyć szansę na wyleczenie.

Zobacz też: Obraz współczesnej kobiety a badania cytologiczne w Polsce

Organizatorzy kampanii przekonują, że to zdrowie jest podstawą i gwarancją zewnętrznego piękna oraz że każda kobieta jest bohaterką swojego życia, a decyzja o zdrowiu, szczęściu oraz ich pięknie zależy od nich samych! Dlatego też tegoroczna kampania przebiega pod hasłem „Zostań Superbohaterką, zrób cytologię!”.

Akcji towarzyszy szereg działań promocyjnych, m.in. w prasie (Glamour, Gala, Claudia), w sieci kin Multikino, działania outdoorowe w kilku miastach Polski oraz w Internecie na portalach Wirtualnej Polski oraz wieszjak.pl i wielu innych, w tym w mediach społecznościowych. Dodatkowo poza szeroko zakrojonymi działaniami informacyjnymi oraz komunikacji PR, organizatorzy planują edukacyjne roadshow kampanii w regionach. W kampanię angażują się polskie gminy, które w zależności od swoich możliwości organizują edukacyjne spotkania z mieszkankami ze swojego regionu czy rozwieszają bilbordy kampanii na terenie swojej gminy nakłaniając mieszkanki do regularnych badań cytologicznych. Natomiast od listopada 2012 do końca stycznia 2013 dostępne będą Miasteczka Kobiet w centrach handlowych, w których odwiedzające organizatorów kobiety, będą mogły dowiedzieć się więcej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i raka jajnika, wykonać bezpłatne badanie piersi w tzw. Mammobusie czy spotkać się z Ambasadorkami kampanii i wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami.

Zobacz też: Rak szyjki macicy – obowiązkowy poradnik każdej kobiety

Zwieńczeniem tegorocznej kampanii będzie Gala Finałowa, planowana na dzień 31 stycznia 2013, połączona z ceremonią wręczenia Pereł Mądrości partnerom zaangażowanym w kampanię. Punktem kulminacyjnym wieczoru będzie premiera sztuki teatralnej „Honeymoon” – historia trzech kobiet czyli, Christine, Lindy i Barbary, która została zrealizowana z myślą o kampanii „Piękna bo zdrowa”. W sztuce, która po pokazie premierowym będzie wystawiana na deskach teatrów oraz w centrach kultury w całej Polsce, będzie można zobaczyć Aleksandrę Mikołajczyk, Olgę Bończyk oraz Natalię Lesz.

Reklama

Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęły między innymi: wortal kobieta.wieszjak.polki.pl oraz wortal zdrowie.wieszjak.polki.pl.