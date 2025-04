Postanowienia noworoczne to doskonały sposób na wprowadzenie nowych nawyków. Sylwester i Nowy Rok to dobry moment na refleksję nad tym, co udało ci się osiągnąć. Dla niektórych bywa momentem przygnębienia, ale na pewno znajdziesz coś, co w mijającym roku udało ci się spełnić. Popularne postanowienia noworoczne mogą pomóc ci osiągnąć cel, pod warunkiem jednak, że listę stworzysz z rozmysłem. Podpowiadamy jakie postanowienia warto podjąć w 2025 roku, by nadać życiu jakości.

Spis treści:

Przede wszystkim spójrz na sprawę realistycznie - nie zostaniesz milionerką w miesiąc, schudnięcie 15 kg to równie długotrwały proces. Zamiast tego zastanów się, na czym najbardziej ci zależy, co szczególnie przeszkadza w osiągnięciu pełni szczęścia lub o czym marzysz. I staraj się do tego dążyć. Oto 25 propozycji na noworoczne postanowienia.

Rzucę palenie

Kto z palaczy nie chciałby uwolnić się od tego zgubnego nałogu? Pochłania zdrowie, pieniądze i w ostatnim czasie najzwyczajniej... wychodzi z mody. Jeśli więc myślisz o rzuceniu palenia, zrób to w tym roku.

Zacznij od małych kroków, znajdź kogoś, kto będzie cię wspierał w wysiłkach, zorganizuj sobie zajęcie, które pozwoli ci zapomnieć o duszącej ochocie na przysłowiowego dymka. Basen, siłownia czy jogging to doskonały sposób na poprawę samopoczucia (sport wzmaga wydzielanie endorfin - hormonów szczęścia tak samo jak palenie), nastroju i twojego zdrowia. Sprawdź, jak rzucić palenie i nie przytyć.

Schudnę

Nie ważne ile - schudnąć nigdy nie jest łatwo. Czy jednak powinno cię to zniechęcić? Absolutnie nie. Im trudniejszy cel, tym większa satysfakcja z jego osiągnięcia, a więc do dzieła.

Zastanów się, ile chciałabyś schudnąć. Następnie policz minimalny czas, który jest potrzebny do osiągnięcia wymarzonej wagi - pamiętaj, że aby uniknąć efektu jo-jo tygodniowo powinnaś chudnąć max. 1 kg. A potem? Dobrze zbilansowana dieta, dużo aktywności fizycznej i stale widoczny cel na horyzoncie - efekt noworocznego postanowienia murowany.

Nauczę się języka obcego

Właściwie co do tej pory stało na przeszkodzie? Brak wolnego czasu, wysoki koszt kursów, nieśmiałość? To wszystko wymówki, na wszystko znajdzie się sposób. Kursy językowe odbywają się w różnych godzinach 7 dni w tygodniu, ci naprawdę zapracowani mogą również skorzystać z oferty internetowych kursów językowych.

A przecież uczyć można się też samemu w domu - obcojęzyczne stacje TV, aplikacje mobilne, filmy czy książki to odrobinę dłuższy, ale równie skuteczny sposób na naukę podstaw języka, co kursy.

Wyjadę w podróż marzeń

Jeśli marzy ci się wyjazd, zacznij od zaplanowania niezbędnego budżetu. Sprawdź, dokładnie ile będzie cię kosztował przejazd, zakwaterowanie, oraz wyżywienie. Zastanów się, ile pieniędzy jesteś w stanie odłożyć co miesiąc, aby osiągnąć wyznaczony pułap. Im wcześniej się do tego zabierzesz, tym większa szansa, że twoja wymarzona podróż spotka cię już w tym roku.

Spotkam miłość swojego życia

Cóż, postanowienie jest o tyle trudne do zrealizowania, że zależne nie tylko od ciebie. Jak więc zwiększyć szanse spotkania swojej drugiej połówki? Przede wszystkim - wyjdź do ludzi, siedząc w domu, masz co najwyżej szansę zakochać się w listonoszu.

Zapisz się na ciekawy kurs, wybierz na wycieczkę grupową czy skorzystaj z zaproszenia koleżanki na imprezę, nawet jeśli nikogo tam nie znasz. W najgorszym wypadku wymkniesz się wcześniej, a możesz poznać wielu wspaniałych przyjaciół. Kto wie, czy wśród nich nie znajdzie się miłość twojego życia?

Znajdę lepszą pracę

Przede wszystkim zastanów się, co rozumiesz pod tym pojęciem. Bardziej ambitną? Lepiej płatną? Mniej stresującą? Wyznacz cechy, które powinna spełniać twoja nowa, lepsza praca i w tym kierunku rozpocznij poszukiwania.

W dobie Internetu większość firm przyjmuje CV wysłane drogą internetową, oferty możesz przeglądać popołudniami lub wieczorem, co nie będzie kolidowało z wykonywaniem obecnych obowiązków. Popytaj znajomych, może któryś z nich słyszał o wakacie w ciekawym miejscu?

Im bardziej poważnie do tego podejdziesz, tym większa szansa, że rzeczywiście w niedługim czasie znajdziesz pracę swoich marzeń.

fot. Postanowienia noworoczne / Adobe Stock, BullRun

Zacznę ćwiczyć i ograniczę słodycze

Analogicznie jak w przypadku chudnięcia - im lepiej wszystko rozplanujesz, tym większa szansa, że twój plan się powiedzie. Zastanów się, jakie ćwiczenia fizyczne lubisz i idź w tym kierunku - basen, pilates a może coś, czego jeszcze nigdy nie próbowałaś? Możliwości są nieograniczone.

A co się tyczy słodyczy - żeby łatwiej było ci utrzymać rygor, wyznacz jeden dzień, w którym wolno ci będzie objadać się słodyczami do woli. I tego się trzymaj. Po pewnym czasie przestanie ci tak bardzo brakować słodkości, a wyznaczony dzień stanie się przyjemnym odprężeniem, a nie tęsknie wyczekiwaną chwilą.

Będę lepiej zorganizowana

Organizacja to klucz do sukcesu (i spokoju ducha). Jeśli masz z nią problem, warto w nadchodzącym roku nad tym popracować. Na niezorganizowanych czekają specjalne kursy z dobrej organizacji czasu pracy i czasu wolnego. Skutecznym sposobem jest też prowadzenie kalendarza, do którego wpisywać będziesz wszystkie obowiązki i ważne terminy.

Równie dobrze egzamin zdają listy ze wszystkimi zadaniami, które powinnaś wykonać danego dnia - możesz obok nich dopisać czas, który będzie potrzebny na ich wykonanie. Dzięki temu zyskasz pewność, że o niczym nie zapomnisz, a twoje życie z pewnością stanie się lepiej zorganizowane.

Będę żyć pełnią życia

Życie jest krótkie, warto więc wykorzystać je w pełni. Dążenie do pełni życia potraktuj jako wyzwanie - od jutra każde „nie chce mi się” zmień na „mam ochotę”. Ktoś bezskutecznie zaprasza cię do kina lub na spacer? Jeśli tylko okoliczności na to pozwalają, wyjdź do ludzi.

Z lenistwa wolisz posiedzieć na kanapie przed telewizorem, niż pójść pobiegać lub zrobić coś kreatywnego? Błąd! Od tej pory każda propozycja to potencjalna okazja do wykorzystania życia w pełni.

Poprawię relacje z bliskimi

Spójrz prawdziwe w oczy. Napięte relacje rodzinne, ciągłe kłótnie i nerwowa atmosfera, to wynik również twojego zachowania. Jeśli zależy ci na tym, żeby zmienić ten stan rzeczy, zacznij od siebie. Postaraj się wziąć głęboki oddech za każdym razem, kiedy przyjdzie ci do głowy kolejna cięta riposta. Pomyśl o drobiazgach, za które możesz być wdzięczny innym. Spróbuj spojrzeć na osobę, do której czujesz złość, inaczej. Być może widzisz ją niczym w krzywym zwierciadle?

Zastanów się, czy rzeczywiście zawsze musisz powiedzieć ostatnie słowo? Dobrym pomysłem będzie też uprzedzenie rodziny o swoich planach. Możesz delikatnie zasugerować, że planujesz popracować nad swoim sposobem rozmowy i że ucieszyłabyś się, gdyby bliscy również podjęli takie wysiłki. Jeśli wszyscy postaracie się poprawić wasze relacje, z pewnością uda się wam osiągnąć sukces. To wspaniałe postanowienie noworoczne.

Będę czytać więcej książek

By łatwiej dotrzymać postanowienia, od razu ustal ich ilość - np. jedną w miesiącu lub jedną w tygodniu. Zrób listę pozycji, które chcesz przeczytać i jedną z nich od razu zarezerwuj w bibliotece, kup lub pożycz od koleżanki.

Systematycznie odhaczaj na liście wszystkie przeczytane pozycje. Dzięki takiemu podejściu od razu będziesz widziała, czy trzymasz się założeń, a na koniec roku nie stwierdzisz zrezygnowana, że nie dałaś rady sprostać noworocznemu postanowieniu.

fot. Postanowienia noworoczne / Adobe Stock, Farknot Architect

Będę bardziej dbać o związek

W codziennym pędzie często zapominasz o tym, co najważniejsze? Brak czasu, bieżące sprawy i drobne problemy pochłaniają cię tak bardzo, że kryzys wisi w powietrzu? Zadbaj o drobne gesty, takie jak całus na dzień dobry, miła wiadomość wysłana w ciągu dnia czy małe niespodzianki.

Na efekty twoich starań nie będziesz musiała długo czekać, partner na pewno szybko odpowie podobnym zaangażowaniem.

Zadbam o urodę

Zawsze jest coś ważniejszego niż twój wygląd? Pora to zmienić. Wizyty u fryzjera czy kosmetyczki powinny stać się regularne, bo poprawiają nie tylko wygląd, lecz także samopoczucie.

Pamiętaj, że o urodę dbać możesz także w domowym zaciszu. Jeśli comiesięczne wyjścia to zbyt duży wydatek w domowym budżecie, zrób sobie domowe spa. Farbowanie włosów, peeling czy maseczkę możesz zrobić sama.

Zarezerwuj czas tylko dla siebie, niech dziećmi zajmie się mąż, żebyś mogła się w pełni zrelaksować.

Będę więcej spać

Łatwo powiedzieć... ale można to zrobić. Wystarczy, że będziesz kładła się o godzinę wcześniej niż zwykle, lub w ciągu dnia pozwolisz sobie na 30-minutową drzemkę.

Sen jest bardzo ważny dla zdrowia i samopoczucia, dlatego zadbaj o to, by w ciągu doby przesypiać minimum 7 godzin. Takie postanowienie noworoczne to nie tylko kaprys - jest wręcz niezbędne dla poprawy kondycji organizmu.

Skoczę ze spadochronem

Nawet, jeśli nie jest to długofalowym celem, a skrytym marzeniem, warto wpisać je na listę. Dlaczego? Bo spełnianie marzeń wpływa na ogólny poziom zadowolenia z życia, dzięki czemu wypełnianie obowiązków wydaje się mniej obciążające.

Pomyśl o tym, co od dawna chciałaś zrobić, ale brakowało ci odwagi lub pieniędzy? Odłóż potrzebne środki a nie... plany w nieskończoność.

Nauczę się czegoś nowego

Rozwój osobisty jest ważny w każdym wieku. Wieczna chęć nauki to coś, co pozwala zachować pasję i młody umysł. Jednym z postanowień noworocznych może być właśnie chęć rozwijania się w nowym obszarze lub pogłębiania wiedzy. Może zapiszesz się na kurs ceramiki? Nauczysz się szydełkowania? Albo zdobędziesz inną przydatną umiejętność w życiu zawodowym?

Zaangażuję się w wolontariat

A może dobre postanowienie noworoczne na 2025 to coś dla innych? Zaangażuj się w wolontariat, zbiórkę lub wesprzyj akcje charytatywne.

Popracuję nad poranną rutyną

Poranki mają wielką moc i mogą wpłynąć na twój nastrój przez cały dzień. Przyjrzyj się temu jak je spędzasz. Może jest szansa na usprawnienia? Dobre nawyki o poranku to zrezygnowanie z mediów społecznościowych, medytacja, joga, rozciąganie lub lekki spacer.

Będę bardziej EKO

Zacznij nosić ze sobą wielorazową torbę na zakupy, zmniejsz temperaturę w mieszkaniu, zrezygnuj z plastiku gdy się da i zawsze przestrzegaj zasad recyklingu. Zrób ekologiczny rachunek sumienia i zastanów się, czy w nowym 2025 roku możesz być bardziej "eko".

Zapoznam się z sąsiadami

Życie w dobrych stosunkach społecznych to jeden z największych składników szczęścia. Poznaj się z sąsiadami i popracuj nad lepszymi kontaktami społecznymi.

Będę się regularnie badać

Badanie piersi, morfologia, dermatoskopia, cytologia... To badania, które warto wykonywać regularnie. Zapisz się na dawno odkładane badania i rób je zgodnie z zaleceniami. Nic nie jest w stanie lepiej zadbać o twoje zdrowie. Sprawdź: jakie badania należy robić raz w roku.

Zmniejszę czas przy ekranie

Spędzanie czasu offline może być dobrym postanowieniem noworocznym. Redukując czas spędzony przed telewizorem, smartfonem czy komputerem zyskujesz prawdziwą radość życia. Ustaw limity w urządzeniach mobilnych i się ich trzymaj.

Pozbędę się zbędnych rzeczy i przestanę impulsywnie kupować

Przed nowym rokiem dobrze jest oczyścić przestrzeń ze zbędnych przedmiotów. Zarządź generalne porządki i wyrzuć lub oddaj zbędne przedmioty. W nowym roku powstrzymaj się też od kupowania zbędnych gadżetów i ubrań, które tylko zajmują twoją przestrzeń.

Zacznę oszczędzać pieniądze

Zacznij prowadzić domowy budżet. Prowadzenie domowego budżetu to doskonały sposób na oszczędność. Spróbuj przez jakiś czas kontrolować swoje wydatki i zapisuj wszystko. Zobaczysz, że uda ci się zaoszczędzić więcej, niż się spodziewałaś. Dobrym pomysłem są również sprawdzone wiarygodne inwestycje w zależności od tego, jakim budżetem dysponujesz.

Rozwinę sieć znajomych i będę pielęgnować relacje

Inni ludzie mogą być dla nas źródłem przyjemnych doświadczeń i inspiracji, a także kierunkowskazem i oparciem na życiowych zakrętach. Warto rozwijać sieć relacji z innymi i dbać o nowe oraz stare znajomości. Jak to robić? Nie ma jednej recepty, ale takie wartości jak wdzięczność, zainteresowanie i otwartość z pewnością ułatwią zjednywanie sobie ludzi.

Zastanów się, ile z ubiegłorocznych postanowień noworocznych udało ci się zrealizować. To będzie kluczowe dla celu, jaki chcesz osiągnąć. Jeśli udało ci się spełnić połowę założonych planów, odniosłaś prawdziwy sukces. Śmiało możesz zbudować długą listę drobnych spraw, przynajmniej część z nich wykonasz.

Jeśli natomiast poniosłaś porażkę - nie planuj ich zbyt dużo, za to dokładnie wszystko rozplanuj - podziel realizację planów na kroki i etapy, zaczynaj od małych kroków i ciesz się każdym kolejnym osiągnięciem przybliżającym cię do celu.

Im bardziej szczegółowo to zrobisz, tym większa szansa, że uda ci się realizować wszystkie plany.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Marty Wilczkowskiej. Pierwotnie został opublikowany 21.12.2012.

