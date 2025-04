Spis treści:

Choroba Hashimoto, inaczej przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy, jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym. Istotą tego schorzenia jest nieprawidłowa praca układu odpornościowego, co prowadzi do wytworzenia nadmiernej liczby limfocytów oraz utraty tolerancji na własne tkanki, a w efekcie do niszczenia tarczycy. Choroba Hashimoto jest jedną z najczęstszych chorób tego gruczołu i główną przyczyną jego niedoczynności.

Problemy na twarzy występują u większości osób z chorobą Hashimoto. Odpowiada za to niedostateczna ilość wytwarzanych przez tarczycę hormonów, które oddziałują na wszystkie warstwy skóry i pomagają regulować procesy w nich zachodzące. Receptory hormonów tarczycy odnaleziono m.in. w fibroblastach (komórki tkanki łącznej w skórze właściwej), keratynocytach naskórka, gruczołach łojowych czy komórkach mięśni gładkich. Niedoczynność tarczycy, zdaniem ekspertów, utrudnia działanie bariery naskórkowej, wpływa na nawilżenie, elastyczność i odbudowę skóry. Stąd jej wpływ na wygląd.

Twarz przy chorobie Hashimoto jest często opuchnięta, sucha, szorstka i blada. Skóra może pękać i łuszczyć się. Pojawia się też skłonność do wolniejszego gojenia się ran. U wielu osób twarz wygląda na zmęczoną.

Mogą pojawiać się na niej też przebarwienia (plamy tarczycowe). Na ogół są one ciemniejsze od skóry, ale potrafią też być jaśniejsze. Wiele osób skarży się na wypryski, utratę elastyczności i nawilżenia skóry twarzy.

U niektórych pacjentów z chorobą Hashimoto skóra ma żółtawy odcień, co wynika z nadmiernego odkładania się w skórze karotenu.

Niedobór hormonów tarczycy wpływa też niekorzystnie na cykl rozwojowy włosów, co z czasami prowadzi do łysienia z charakterystyczną utratą jednej trzeciej brwi.

Opuchlizna na twarzy jest częstym problemem w przypadku choroby Hashimoto. Twardy obrzęk, zlokalizowany zwłaszcza wokół oczu, oznacza na ogół tzw. obrzęk śluzowaty (choroba Gulla). Objawia się opuchlizną na twarzy, a obrzęk wokół oczu może nawet utrudniać widzenie.

Opuchlizna zwykle nie jest miękka jak np. w chorobach układu krążenia — naciśnięcie palcem nie powoduje w tym przypadku wgłębienia. Rysy twarzy są mniej wyraźne, a mimika ograniczona. Opuchlizna może dotyczyć też ust i nosa („szeroki nos”). Przyczyną jest nieprawidłowe gromadzenie się pod skórą związków wiążących wodę.

Zmiany na twarzy przy chorobie Hashimoto mogą być też wynikiem spowolnienia przemiany materii, a co za tym przybierania na wadze. Przez to w obrębie twarzy może odkładać się więcej tkanki tłuszczowej.

W przypadku choroby Hashimoto na twarzy mogą pojawiać się różne zmiany skórne:

Objawy skórne występują w chorobie Hashimoto często. Mogą być pierwszym sygnałem nieprawidłowej pracy tarczycy. Najczęściej są to suchość i łuszczenie się skóry oraz przebarwienia.

Przy chorobie Hashimoto mogą wystąpić charakterystyczne zmiany w obrębie oczu. U części osób rozwija się znaczny obrzęk powiek, który może nawet utrudniać widzenie. Inne objawy to opadające powieki, przebarwienia na górnych powiekach, „worki pod oczami” i sińce. Opuchnięcie powiek u chorych na niedoczynność tarczycy może świadczyć o obrzęku śluzowatym. Towarzyszy mu niekiedy obrzęk nosa, ust, dłoni i stóp oraz języka.

Aby wyeliminować zmiany na twarzy wywołane chorobą Hashimoto, w tym obrzęki i problemy skórne, należy zacząć od leczenia tego schorzenia tarczycy. Polega ono na przyjmowaniu lewotyroksyny, czyli syntetycznego hormonu w postaci tabletek, które trzeba zażywać codziennie.

Niektóre zmiany skórne, które rozwinęły się przed rozpoczęciem leczenia (np. przebarwienia), mogą być usunięty wyłączenie z pomocą dermatologa lub kosmetologa. Niedoczynność tarczycy może być przeciwwskazaniem do niektórych zabiegów, dlatego trzeba o tym poinformować specjalistę. Osoby z chorobą Hashimoto powinny pamiętać na co dzień o właściwej pielęgnacji skóry, nawilżaniu i unikaniu drażniących kosmetyków, a także zdrowej zrównoważonej diecie.