Wędrujące bóle stawów i mięśni to bóle przemieszczające się i odczuwane w różnych miejscach ciała w różnym czasie. Mogą dotyczyć jednocześnie kilku miejsc (np. stawów). Nie jest to objaw specyficzny, co oznacza, że może świadczyć o różnych problemach zdrowotnych, takich jak np.:

Choroba Hashimoto, inaczej przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy, to choroba o podłożu autoimmunologicznym. W jej przebiegu układ odpornościowy produkuje przeciwciała atakujące własną tarczycę. W rezultacie w ciągu lat tarczyca ulega niszczeniu i wydziela zbyt małą ilość hormonów tarczycowych, zwłaszcza T4 (tyroksyna).

Niedobór hormonów tarczycowych negatywnie wpływa na różne narządy i układy organizmu, również na układ ruchu. Hormony tarczycy wpływają na metabolizm związków budujących stawy i kości, dlatego jeśli ich brakuje, komórki budujące i regenerujące tkanki są mniej aktywne. Zauważono również, że zwiększone stężenie cholesterolu towarzyszące często niedoczynności tarczycy może zmniejszać przepływ składników odżywczych do kości, stawów i mięśni. Zatrzymanie płynów w organizmie w przebiegu choroby Hashimoto także nie jest bez znaczenia, bo wywołuje obrzęk i ból. Dlatego u osób z chorobą Hashimoto mogą występować różnorodne dolegliwości ze strony mięśni, stawów i kości, w tym bóle wędrujące.

Takie objawy dotyczą około 80% pacjentów z niedoczynnością tarczycy i w wielu przypadkach są pierwszym sygnałem choroby Hashimoto. Pojawiają się przed manifestacją typowych symptomów, jak uczucie zimna, zmęczenie czy spowolniona przemiana materii.

U pacjentów z chorobą Hashimoto występują różne objawy ze strony układu ruchu, które często określa się ogólnie jako bóle wędrujące. Chorzy skarżą się na takie dolegliwości, jak:

ból mięśni w różnych miejscach ciała,

w różnych miejscach ciała, bóle stawów (najczęściej ból biodra lub ból barku),

(najczęściej ból biodra lub ból barku), osłabienie siły mięśniowej ,

, niezborność ruchowa (wypadanie rzeczy z rąk),

(wypadanie rzeczy z rąk), skurcze mięśni (nasilające się po wysiłku fizycznym i przy niższych temperaturach),

(nasilające się po wysiłku fizycznym i przy niższych temperaturach), osłabienie , zmęczenie,

, zmęczenie, trudności w podnoszeniu rąk do góry,

tkliwość i obrzęk stawów, sztywność stawów (na ogół dotyczy stawu kolanowego lub skokowego),

(na ogół dotyczy stawu kolanowego lub skokowego), odkładanie się kryształków wapnia w stawach (głównie stawach kolanowych; tzw. dna rzekoma).

Czasem objawy dotyczą kilku stawów lub mięśni w tym samym czasie. Mogą towarzyszyć im parestezje, czyli uczucie mrowienia, drętwienia, ciepła lub zimna.

Oprócz wędrujących bólów u osoby z chorobą Hashimoto występuje zwiększone ryzyko chorób układu ruchu takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa, artropatia czy zespół cieśni nadgarstka.

Jeżeli osoba z chorobą Hashimoto odczuwa wędrujące bóle mięśni i stawów, powinna zgłosić się do endokrynologa. Jeśli chory nie miał zdiagnozowanej niedoczynności tarczycy, to w wielu przypadkach objawy zmniejszają się po rozpoczęciu leczenia hormonalnego polegającego na przyjmowaniu lewotyroksyny (jest to syntetyczny hormon zastępujący hormon tarczycy).

Przy leczeniu lewotyroksyną trzeba pamiętać o ważnych zasadach, które pomogą zmniejszyć bóle wędrujące i inne objawy choroby Hashimoto. Ważne jest, aby:

kontrolować masę ciała (w razie potrzeby starać się ją obniżyć),

(w razie potrzeby starać się ją obniżyć), pozostać aktywnym fizycznie (najlepiej skonsultować się z fizjoterapeutą, który odbierze właściwy zestaw ćwiczeń),

(najlepiej skonsultować się z fizjoterapeutą, który odbierze właściwy zestaw ćwiczeń), zdrowo się odżywiać (dieta powinna być bogata w białko, witaminy i składniki mineralne, które będą wspomagać działanie mięśni stawów i kości),

(dieta powinna być bogata w białko, witaminy i składniki mineralne, które będą wspomagać działanie mięśni stawów i kości), odpoczywać (ponieważ wysypianie się pozwala zregenerować się organizmowi),

(ponieważ wysypianie się pozwala zregenerować się organizmowi), regularnie kontrolować poziom TSH i hormonów tarczycy, a także pozostawać pod opieką endokrynologa,

a także pozostawać pod opieką endokrynologa, przestrzegać zaleceń dotyczących leczenia, czyli przyjmować lek codziennie na czczo 30-60 minut przed śniadaniem

Warto zapytać lekarza o ewentualną suplementację, która wzmocni układ ruchu.

Przeczytaj też: Najlepsze domowe sposoby na bóle mięśni i stawów

W przypadku wystąpienia wędrującego bólu stawów i mięśni należy wykonać badania kontrolne:

hormony tarczycy (ft4) i TSH,

CRP,

OB,

przeciwciała przeciwko boreliozie, chlamydiozie, zapaleniu wątroby typu C i zapaleniu wątroby typu B,

enzymy mięśniowe,

przeciwciała przy chorobach reumatycznych,

badania obrazowe (np. USG stawów).

Dopiero na podstawie wyników lekarz może ocenić, co jest przyczyną dolegliwości. Jeśli wyniki będą wskazywać na chorobę Hashimoto (zazwyczaj: podwyższone TSH i obniżone T4), to skieruje na dalszą diagnostykę, a także przepisze leki regulujące poziom hormonów tarczycowych.

