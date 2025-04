Objawy choroby Hashimoto mogą utrzymywać się pomimo leczenia. Dlaczego i jak sobie z tym radzić?

Leczenie choroby Hashimoto jest skuteczne i pozwala poprawić jakość życia pacjentów. Niestety u niektórych osób część objawów utrzymuje się pomimo terapii. To m.in. senność, zaburzenia koncentracji i pamięci czy zaparcia. O to, dlaczego objawy nie znikają po leczeniu i jak to zmienić, zapytałyśmy lek. Katarzynę Bornikowską, specjalistkę endokrynologii i ekspertkę Centrum Medycznego ENEL-MED.