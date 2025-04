Częściowe lub całkowite usunięcie tarczycy przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Wcześniej dostaniesz od lekarza dokładne wskazówki, które pomogą ci się do operacji przygotować. A co będzie działo się dalej?

Sama chirurgiczna "akcja" trwa zwykle od godziny do dwóch. O ile nie ma żadnych powikłań możesz:

wstać w zasadzie od razu, gdy dojdziesz do siebie po narkozie;

w ciągu 12 godzin od zabiegu przełykać płyny, a od następnego dnia także lekki, szpitalny posiłek (o ile nie będziesz miała nudności);

ze szpitala wyjdziesz nie wcześniej niż po 3 dniach (zwykle 4–6) – dostaniesz wtedy listę dalszych zaleceń;

po 2–4 tygodniach powinnaś wrócić już do na tyle dobrej formy, móc na nowo podjąć pracę.

Jak pielęgnować ranę po operacji tarczycy?

W szpitalu zajmuje się tym pielęgniarka – codziennie będzie zmieniać ci opatrunek. Po powrocie do domu będziesz to robić sama – przemywając rankę wodą z mydłem i odkażając np. Rivanolem czy Octeniseptem. Zależnie od tego jakie szwy będziesz miała założone, na wierzchu może być klasyczny opatrunek (zwykle nosi się go przez 7–9 dni od operacji) lub plasterek wzmacniający szwy podskórne (które nie wymagają zdejmowania, bo się wchłaniają). Jeżeli na zewnątrz były założone zwykłe szwy, trzeba będzie je zdjąć (dostaniesz informację kiedy masz się w tym celu pojawić). Jeszcze przed wyjściem ze szpitala wyjmowany jest również dren (cienka rurka przez którą odprowadzane są ewentualne płyny z rany). Jeżeli rana nie jest zainfekowana, dość szybko się goi. Ale blizna będzie się tworzyć i zmieniać jeszcze długo. Przez kilka-kilkanaście tygodni będzie zaczerwieniona, może być też tkliwa. Mimo to starannie ją pielęgnuj.

Zaniepokoić cię powinno:



zaczerwienienie wokół rany

narastająca jej tkliwość

wystąpienie gorączki

drżenie mięśni, a także uczucie mrowienia i drętwienia (np. w okolicy ust, mnosa, palców)

(np. w okolicy ust, mnosa, palców) problemy z przełykaniem, duszność, zaburzenia ciśnienia tętniczego lub inne dolegliwości sercowe (zaburzenia rytmu serca, puls powyżej 140) nadmierne pobudzenie psychoruchowe.

Co z hormonami po usunięciu tarczycy?

Po całkowitym usunięciu tarczycy poziom jej hormonów trzeba regularnie i stale (do końca życia) uzupełniać. W przypadku usunięcia częściowego – zależne jest to od poziomu nadal wytwarzanych przez tarczycę hormonów.

W jednym i drugim przypadku do oceny sytuacji potrzebne będzie badania stężenia TSH we krwi (trzeba je powtarzać w zaleconej prze lekarza częstotliwości).

