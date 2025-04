Spis treści:

Niedoczynność tarczycy (hipotyreoza) to zespół objawów wywołanych niedoborem hormonów produkowanych przez gruczoł tarczowy. Niedoczynność tarczycy powoduje szereg różnych objawów, a niektóre z nich dotyczą dłoni. Zmiany mogące wystąpić u chorych w obrębie dłoni lub paznokci to:

Niedoczynność tarczycy częściej dotyczy kobiety (choruje 5%), a rzadziej mężczyzn (choruje 1%). Istnieją różne przyczyny niedoczynności gruczołu tarczycowego - główną jest choroba Hashimoto, czyli przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy.

Istotą niedoczynności tarczycy jest spowodowany różnymi przyczynami niedobór hormonów tarczycowych: tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), co wpływa niekorzystnie na wiele procesów zachodzących w organizmie. Tempo różnorodnych przemian metabolicznych w organizmie zostaje zahamowane. Hormony tarczycy regulują homeostazę naskórka. Biorą udział w wytwarzaniu keratynocytów oraz fibroblastów. Wskutek niedoboru tych związków skóra staje się szorstka i pokryta drobnymi łuskami. Skóra wolniej oczyszcza się z martwych komórek, co powoduje jej łuszczenie i przesuszenie.

Niedoczynność tarczycy wpływa też negatywnie na stawy. Organizm może nadmiernie magazynować płyny, co prowadzi do powstania obrzęków i odczuwania bólu dłoni. Co więcej, z niedoczynnością tarczycy, zwłaszcza wywołaną chorobą Hashimoto, często współistnieją inne zaburzenia autoimmunologiczne, które mogą wpływać na zdrowie i wygląd skóry i stawów, np. reumatoidalne zapalenie stawów lub łuszczyca.

W przypadku zauważenia zmian na dłoniach, należy się zastanowić, czy odczuwamy inne objawy niedoczynności tarczycy. Są to przede wszystkim:

Te objawy bardzo często wskazują na chorobę tarczycy. Należy w takim przypadku zbadać TSH (TSH normy) oraz fT4. Wystarczy zwykłe badanie krwi. TSH jest to hormon produkowany przez przysadkę mózgową w odpowiedzi na wydzielanie hormonów gruczołu tarczycowego: jeżeli tarczyca produkuje zbyt mało hormonów, wówczas TSH jest podwyższone. Na niedoczynność tarczycy wskazuje też zbyt niskie stężenie fT4.

Niedoczynność tarczycy wymaga leczenia, które na ogół polega na przyjmowaniu syntetycznego hormonu tarczycy: lewotyroksyny. Lek przyjmuje się codziennie w postaci tabletki na czczo 30-60 minut przed posiłkiem. Skuteczność takiej terapii jest bardzo wysoka i pozwala wyeliminować objawy, w tym te dotyczące dłoni i paznokci.

Aby poprawić stan dłoni w przypadku niedoczynność tarczycy, przede wszystkim należy uzupełnić niedobory hormonalne. Trzeba udać się do lekarza pierwszego kontaktu lub endokrynologa, który skieruje nas na badania i przepisze właściwe leki.

Oprócz tego, aby zmniejszyć objawy dotyczące dłoni i paznokci przy niedoczynności tarczycy, należy przestrzegać kilku zasad:

Aby złagodzić objawy niedoczynności tarczycy, należy przestrzegać zasad zdrowego żywienia. Dostarczanie organizmowi witamin i składników mineralnych wpłynie korzystnie na stan skóry. Pamiętaj o selenie, pierwiastku, który wspiera układ odpornościowy i działa przeciwutleniająco, zatem niszczy wolne rodniki. Selen znajdziesz w rybach, pieczywie oraz orzechach brazylijskich.

