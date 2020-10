Imbir na przeziębienie – jak stosować, właściwości lecznicze, przepisy

fot. Adobe Stock

Imbir dzięki swoim bioaktywnym związkom, zwłaszcza olejkom eterycznym oraz zawartym w nich związkom takim jak gingerol, szogaol i zingeron, jest rośliną o działaniu przeciwzapalnym, bakteriobójczym i przeciwbólowym. Poprawia trawienie i krążenie, jest stosowana od tysięcy lat w leczeniu wielu dolegliwości, takich jak przeziębienie, nudności, zapalenie stawów, migreny i nadciśnienie. W formie przyprawy imbir najczęściej stosuje się w kuchni azjatyckiej. Jego smak jest bardzo charakterystyczny – mocny, wyrazisty, korzenny. Ale to w leczeniu przeziębienia i poprawianiu odporności jest szczególnie ceniony.

Imbir w ilości 100 g dostarcza 67 kcal. Jest źródłem białka, błonnika, tłuszczu oraz składników mineralnych – wapnia, fosforu, żelaza i magnezu. Świeże kłącze jest także bogactwem witaminy C oraz witamin z grupy B.

W sklepach znajdziemy imbir w wielu formach: przyprawy, świeżego korzenia, olejku czy syropu. Na przeziębienie najlepiej działa świeży, starty korzeń. To on ma najwięcej wartości odżywczych potrzebnych organizmowi o obniżonej odporności.

Imbir w medycynie chińskiej był jednym z najlepszych środków na wymioty, biegunkę czy ból brzucha. Niektórzy traktowali go jako silny afrodyzjak i lek na chorobę lokomocyjną.



Imbir ma więcej właściwości zdrowotnych:

pobudza wydzielanie soków żołądkowych, żółci, śliny,

niweluje wzdęcia, mdłości, wymioty,

wzmaga apetyt,

obniża poziom cholesterolu we krwi,

niweluje bóle mięśni i stawów,

leczy migreny, bóle miesiączkowe, obrzęki,

działa odkażająco.

Imbir to idealny środek na przeziębienie. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i wykrztuśne. Napar ze startego imbiru, rozrzedzając zalegającą w klatce piersiowej wydzielinę, szybko leczy męczący kaszel. Imbir może być pomocny także w obniżaniu gorączki. Mogą go jeść kobiety w ciąży i dzieci (jednak z umiarem).

Imbir można przyjmować w postaci naparu, dodatku do herbaty, syropu na przeziębienie i kaszel, napar z imbiru wsmarowany w klatkę piersiową dziecka zadziała rozgrzewająco i oczyszczająco na drogi oddechowe. Rozpuszczony imbir w proszku jest polecany do płukania bolącego gardła podczas przeziębienia (działa odkażająco i przeciwzapalnie). Możliwości zastosowania imbiru w leczeniu przeziębienia i wspomagająco na odporność jest naprawdę wiele. Wszystko zależy tego, co nam odpowiada. Ale uwaga, nie każdy może spożywać imbir.

Przeciwwskazaniami do stosowania imbiru są:

wrzody żołądka,

wrzody dwunastnicy,

refluks żołądkowo-przełykowy,

kamica żółciowa (ze względu na żółciopędne działanie imbiru).

Na imbir powinny uważać osoby z:

nadciśnieniem,

zaburzeniem krzepliwości i przyjmujące leki rozrzedzające krew, jak kwas acetylosalicylowy (mogą wystąpić krwawienia),

cukrzycą - imbir może obniżać glukozę we krwi, co wraz z działaniem leków grozi rozwojem hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą.

Czy imbir może być spożywany przez kobiety w ciąży? Może, jednak wcześniej ciężarna powinna to skonsultować z lekarzem. Ilość zjadanego imbiru nie powinna być zbyt duża. Świeżo starty korzeń niekiedy powoduje podrażnienie śluzówki żołądka. Imbir nie jest polecany wszystkim ciężarnym. Kobiety zmagające się z podwyższonym ciśnieniem krwi powinny unikać jedzenia tej przyprawy. Także przyjmowanie leków obniżających poziom glukozy w przypadku cukrzycy ciążowej jest przeciwwskazaniem do jedzenia imbiru.



Dzieci zasadniczo mogą spożywać niewielkie ilości imbiru, można np. dodać 1-2 plasterki korzenia do herbaty w stanach obniżenia odporności. Warto jednak wcześniej skonsultować to z lekarzem. Produktów z imbirem nie powinny spożywać dzieci poniżej 1. roku życia.

Zastosowanie imbiru jest bardzo szerokie. W formie proszku możemy go dodawać do niemal wszystkich potraw warzywno-mięsnych. W leczeniu przeziębienia pomoże też herbata z imbirem. Warto jednak znać przepis na syrop z imbiru na przeziębienie i kaszel oraz napar z imbiru.

Syrop z imbiru na przeziębienie i kaszel

Do zrobienia syropu z imbiru potrzebne są:

4 cm startego korzenia imbiru,

miód,

pokrojone na plastry cytryny (powinny być wcześniej sparzone, wyszorowane szczoteczką i pozbawione pestek).

W niewielkim słoiku układamy składniki na zmianę warstwami: 2 łyżki miodu, plastry cytryny i starty imbir. Odkładamy w chłodne miejsce na dobę. Przechowujemy w lodówce i zużywamy w ciągu kilku dni. Na przeziębienie najlepiej przyjmować 1-2 łyżki syropu z imbiru dziennie.

Napar z imbiru z miodem

Do litra wody należy wrzucić 10 cm obranego i startego korzenia imbiru. Gotować przez 15 minut na małym ogniu. Kolejnym krokiem jest odcedzenie i wystudzenie naparu. Na koniec trzeba dodać do niego 3 łyżki miodu i szklankę mleka. Najlepiej wypić od razu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.11.2018.

