Co oznacza krwawienie z odbytu? Możliwe przyczyny i leczenie

Krwawienie z odbytu jest objawem, który może świadczyć zarówno o problemach dolnego odcinka pokarmowego, jak i górnego. Wystąpienie smolistych stolców wraz z bólem zlokalizowanym w nadbrzuszu świadczą o tym, że źródło krwawienia występuje wyżej, w żołądku lub przełyku. Stolce ze świeżą domieszką krwi wskazują, że źródła krwawienia należy poszukiwać raczej w jelicie lub w okolicach odbytu. Przy czym należy pamiętać, że krwawienie z jelita cienkiego lub górnego fragmentu jelita grubego również może powodować smoliste stolce.

Najczęstszą przyczyną krwawienia z odbytu są hemoroidy, zwane też guzkami krwawniczymi. Oprócz tego wymienia się:

U części osób jest zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia z odbytu. Na pojawienie się krwi podczas oddawania stolca narażone są bardziej kobiety ciężarne i po porodzie, osoby mające często zaparcia oraz otyłe.

Warto pamiętać, że bardzo ciemny stolec może występować w przypadku przyjmowania preparatów żelaza, różnych pokarmów (np. jagód, szpinaku) lub bizmutu – nie powinien on być mylony ze stolcem smolistym!

Przede wszystkim jeśli występuje krwawienie z odbytu, należy udać się do lekarza. Powinien on ocenić, czy krwawienie ma postać ostrą czy przewlekłą - gdyż od tego zależy dalsze postępowanie. Rozpoznanie przyczyny krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego ustala się na podstawie różnych badań. Należą do nich:

obejrzenie odbytu,

badanie per rectum, czyli badanie palcem przez odbyt, w poszukiwaniu zmian mogących powodować krwawienie,

endoskopia przewodu pokarmowego (najczęściej kolonoskopia),

sigmoidoskopia,

rektoskopia,

podstawowe badania, jak pomiar ciśnienia krwi i tętna (w celu oceny nasilenia krwotoku i ewentualnych zaburzeń hemodynamicznych),

badanie krwi (może wskazać na anemię).

Leczenie krwawienia z odbytu zależy od różnych czynników. Jeśli ma ono charakter ostry i występują objawy wstrząsu krwotocznego, chory musi trafić do szpitala. Tam należy najpierw przywrócić organizmowi prawidłowe parametry - konieczna może być transfuzja krwi, podanie płynów i tlenoterapia. Są to jednak rzadsze przypadki.

Częściej krwawienie z odbytnicy nie jest nasilone, pojawia się od pewnego czasu, wtedy postępowanie lecznicze może obejmować:

stosowanie maści i czopków na żylaki odbytu (hemoroidy),

zmianę diety na bogatoresztkową i przyjmowanie dużej ilości płynów, aktywność fizyczną (ograniczają zaparcia),

koagulację,

skleroterapię,

zabiegi chirurgiczne (usunięcie zmiany powodującej krwawienie, np. polipa).

Warto zaznaczyć, że istnieje również utajona postać krwawienia z odbytu, która możliwa jest do wykrycia jedynie w badaniach laboratoryjnych – tzw. test na krew utajoną w kale. Może ono dotyczyć dowolnego odcinka przewodu pokarmowego.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek krwawienia z odbytu należy skontaktować się ze swoim lekarzem w celu przeprowadzenia diagnostyki, ponieważ krwawienia z odbytu lub obecność krwi utajonej w kale często jest pierwszym objawem choroby nowotworowej, która jest możliwa do wyleczenia, gdy się ją wcześnie wykryje.

Dodatkowymi objawami, które mogą towarzyszyć krwawieniu z przewodu pokarmowego, są objawy wynikające z rozwijania się u chorego stanu wstrząsu hipowolemicznego (krwotocznego): przyśpieszenie oddechu, bladość, skąpomocz, nadmierna senność lub wzmożona potliwość.

Wystąpienie powyższych objawów może świadczyć o dużej intensywności krwotoku. Niezwłoczne trzeba wówczas wezwać pogotowie ratunkowe, ponieważ stan wstrząsu jest stanem zagrożenia życia.

