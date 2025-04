Nieswoiste zapalenie jelit - rozpoznanie i leczenie

Nieswoiste zapalenie jelit to grupa przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego, które łączą objawy takie jak ból brzucha i biegunki z domieszką krwi. Należą do niej przede wszystkim dwa schorzenia: wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna. Podłożem dolegliwości jest predyspozycja genetyczna prowadząca do nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej organizmu.