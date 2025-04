Spis treści:

Laboratoryjne testy na krew utajoną w kale określane skrótem FOBT (ang. Fecal Occult Blood Test) wykrywają obecność czerwonego barwnika krwi – hemoglobiny lub enzymów, które ją przekształcają w próbkach stolca. Dzięki temu można wykryć krew niewidoczną gołym okiem, stąd określenie krwi utajonej. Jej obecność świadczy o krwawieniu z przewodu pokarmowego, czego przyczyną mogą być mniej lub bardziej poważne choroby.

Stosuje się dwa rodzaje testów na krew utajoną w kale:

immunochemiczny (FIT) - jest wygodny, nie wymaga specjalnego przygotowania i diety,

- jest wygodny, nie wymaga specjalnego przygotowania i diety, gwajakowy (gFOBT) - test wymaga specjalnego przygotowania.

Obecność krwi w kale jest zawsze sygnałem alarmującym. Krwawienie, którego nie widać na zewnątrz, często niesie poważne skutki zdrowotne.

Badanie na krew utajoną w kale jest przede wszystkim badaniem przesiewowym pomagającym wykryć raka jelita grubego we wczesnym stadium. Powinny go wykonać wszystkie osoby, u których ryzyko rozwoju tego groźnego nowotworu jest wyższe, szczególnie gdy w rodzinie występował rak jelita grubego. Do wizyty w punkcie diagnostycznym powinny skłonić również bóle brzucha, zaparcia i biegunki.

Badanie na krew utajoną w kale jest zalecane jako rutynowe, coroczne badanie dla wszystkich po ukończeniu 50 roku życia.

Test wykrywający krew w kale jest przydatny również w diagnostyce niedokrwistości (może wykryć krwawienie z przewodu pokarmowego, wskutek którego pojawiła się anemia). Zatem do wykonania badania powinny skłonić objawy wskazujące na niedokrwistość, takie jak:

szybka męczliwość,

osłabienie,

ból głowy,

zawroty głowy,

bladość,

duszność,

kołatanie serca,

obniżana koncentracja i pamięć,

a także nieprawidłowy wynik morfologii (anemia) oraz niedobór żelaza wykryty w badaniach laboratoryjnych.

Badanie na krew utajoną w kale stosuje się również do rozróżniania chorób jelit (niektóre powodują krwawienie, a inne nie, pomaga więc je rozpoznać).

Wynik badania na krew utajoną w kale może być dodatni (jeśli w próbkach kału wykryto krew) lub ujemny (gdy nie wykryto krwi w próbkach). Dodatni wynik badania na krew utajoną oznacza krwawienie z przewodu pokarmowego. Może to oznaczać takie choroby, jak:

Warto pamiętać, że w przypadku testu immunochemicznego (FIT) dodatni wynik oznacza krwawienie w dolnym odcinku przewodu pokarmowego.

W przypadku dodatniego wyniku testu na krew w kale należy skonsultować się z lekarzem.

Specjalnego przygotowania wymaga badania na krew utajoną w kale testem gwajakowym (gFOBT). Aby wynik był wiarygodny, pacjent nie może przez pewien czas spożywać:

preparatów żelaza,

witaminy C,

leków rozrzedzających krew,

niesteroidowych leków przeciwzapalnych (jak ibuprofenu czy aspiryny),

czerwonego mięsa,

rzepy,

chrzanu,

alkoholu.

Badanie testem immunochemicznym nie wymaga specjalnego przygotowania.

Badanie na obecność krwi utajonej w kale wykonywane prywatnie kosztuje ok. 30 zł. Jeśli test został nam zlecony przez lekarza w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, wykonamy go bezpłatnie w punktach diagnostycznych - tam, gdzie pobierana jest też krew do badań.

