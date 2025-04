Badanie kału - po co się wykonuje, jak się przygotować, wyniki i cena

Badanie kału to metoda służąca do rozpoznawania chorób układu pokarmowego: pasożytniczych, zapalnych i nowotworowych, a także infekcji bakteryjnych i wirusowych. Próbkę przeznaczoną do analizy można przechowywać w lodówce. Na wynik badania kału czeka się na ogół kilka dni.