Najstarszą seniorką była żyjąca 122 lat Francuzka, Jeanne Calment. Naukowcy twierdzą, że ustanowiony przez nią rekord można pobić. Odkryli bowiem, że ludzki organizm jest zaprogramowany na 140 lat życia!

Reklama

Recepta na wieczną młodość poszukiwana jest od początków ludzkości. Według alchemików takim cudownym eliksirem był kamień filozoficzny. Potrafił on nie tylko przedłużać życie, ale i zmieniać zwykłe metale w złoto. Niestety, jak do tej pory magiczny kamień udawało się odnaleźć jedynie fikcyjnym bohaterom – w zasięgu rąk mieli go Harry Potter i Indiana Jones. Nie oznacza to jednak, że marzenie o długowieczności trzeba włożyć między bajki. Z prowadzonych na całym świecie badań wynika, że dożycie co najmniej 100 lat jest realne. Wystarczy mieć szczęście i dbać o swoje zdrowie. Badacze podkreślają, że szczególnie ważne jest przestrzeganie 10 poniższych zasad.

1. Pilnuj wagi. Najdłużej żyją ludzie, których wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi od 18,5 do 24,9. Wynik poniżej 17 oznacza wychudzenie. Jeśli przekracza 25 – mówimy o nadwadze. Powyżej 30 to już otyłość. BMI możesz obliczyć, korzystając ze specjalnego kalkulatora. Znajdziesz go w Internecie, np. na www.dieta.pl. Jeśli okaże się, że powinnaś zrzucić parę kilo, postaraj się przede wszystkim ograniczyć w diecie tłuszcze zwierzęce. Jadłospis, który w nie obfituje, jest niezdrowy dla serca!

2. Wzmocnij mięśnie. Według naukowców na długowieczność mają szansę osoby, których siła uścisku ręki przekracza 42 kilogramy. Dlaczego? Bo od dobrej kondycji mięśni zależy m.in. utrzymanie właściwej postawy (mięśnie podtrzymują szkielet) i regulacja temperatury ciała. Sposobem na wzmocnienie mięśni jest regularne ćwiczenie (najlepiej 3 do 5 razy w tygodniu). Aby dało dobre rezultaty, każdy trening powinien trwać minimum 30 minut.

3. Trzymaj w ryzach ciśnienie krwi. Mierz je podczas każdej wizyty u lekarza, nie rzadziej jednak niż raz w roku (po pięćdziesiątce raz na pół roku). Idealny wynik to 120/80 mm Hg. Jeśli ciśnienie skurczowe (górne) przekracza 140 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe (dolne) wynosi 90 mm Hg lub więcej, masz nadciśnienie. Koniecznie powinnaś się leczyć.

4. Kontroluj poziom cholesterolu i trójglicerydów. Ich nadmiar prowadzi do miażdżycy, choroby wieńcowej i zawału serca. Schorzenia te stosunkowo rzadko nękają Japończyków. Według naukowców to zasługa azjatyckiej diety. Obfituje ona w owoce morza i ryby. Takie menu obniża zaś poziom trójglicerydów i złego cholesterolu. Bez względu jednak na to, jak ty się odżywiasz, co najmniej raz na 3 lata zbadaj krew. Pomocy lekarza potrzebujesz, jeśli poziom trójglicerydów przekroczy 150 mg/dl (miligramów na decylitr), poziom dobrego cholesterolu HDL będzie niższy niż 50 mg/dl (u mężczyzn poniżej 40 mg/dl), stężenie złego cholesterolu LDL przekroczy 135 mg/dl, a cholesterolu całkowitego – 200 mg/dl.

5. Zbadaj stężenie glukozy. Nadmiar cukru we krwi może świadczyć o cukrzycy. Na tę groźną chorobę cierpi już 200 milionów osób na świecie. Poziom glukozy we krwi powinien zmierzyć każdy, kto skończył 45 lat. Jeśli wyniki będą prawidłowe, następne badanie można zrobić po 3 latach. U zdrowego człowieka stężenie glukozy we krwi na czczo mieści się w granicach 60–100 mg/dl.

6. Rzuć palenie. Wprawdzie i nałogowcy mogą dożyć sędziwego wieku, ryzykują jednak, że będą to lata wypełnione chorobami. Według amerykańskich naukowców palenie o 50 procent podnosi ryzyko demencji i aż o 70 procent choroby Alzheimera. Poza tym ok. 90 procent przypadków raka płuc występuje właśnie u palaczy.

7. Ogranicz picie alkoholu. Abstynencja jest... niewskazana. Według duńskich naukowców minimalne dawki trunku wydłużają życie. Ważne jednak, by znać umiar. Zdaniem badaczy najlepiej pijać nie więcej niż 14 drinków, lampek wina lub butelek piwa tygodniowo.

8. Zaszczep się. To prosty sposób, by uchronić się przed groźnymi chorobami. Większość szczepień masz już za sobą (robi się je w dzieciństwie). O kolejnych pomyśl, jeśli chcesz się uchronić przed rakiem szyjki macicy (szczepionka na wirusa HPV), wybierasz się w tropiki (np. przed wyjazdem do Kenii trzeba się zaszczepić przeciw żółtej febrze) albo masz obniżoną odporność (jesienią zaszczep się na grypę).

9. Ucz się, czytaj i rozwiązuj łamigłówki. To doskonały trening dla mózgu. Im sprawniejszy masz umysł, tym mniejsze ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera lub choćby zwykłych kłopotów z pamięcią.

10. Znajdź czas dla przyjaciół i rodziny. Według badaczy seniorzy, którzy nie czują się samotni, są mniej zagrożeni zawałem. A jeśli mimo wszystko go przejdą to o wiele szybciej wracają do formy niż pacjenci, którzy muszą się zmagać z chorobą sami. Z badań wynika, że życie w udanym związku pomaga się uporać ze stresem i chroni przed depresją. To zaś pozytywnie wpływa nie tylko na psychikę, ale i na odporność organizmu.

Odmładzające mikstury

► Napar z zielonej herbaty

Łyżeczkę suszu zalej filiżanką wody o temp. 70–80 stopni Celsjusza. Odstaw na 2 do 5 minut – niech naciągnie. Pij codziennie po 2–4 filiżanki. Napar spowalnia proces starzenia, pomaga oczyścić organizm z toksyn i zachować zgrabną figurę.

► Wzmacniające wino aloesowe

Oberwij kilka liści z co najmniej 3-letniego aloesu. Liście schowaj na 7 dni do lodówki. Potem umyj je, oczyść z kolców i zmiażdż tak, by puściły sok. Zalej 2 szklankami czerwonego wytrawnego wina. Dodaj 1/2 kg miodu i wymieszaj. Odstaw na tydzień. Pij po łyżeczce dziennie przez 2 miesiące.

Reklama

► Nalewka czosnkowa

Obierz główkę czosnku. Zmiażdż lub posiekaj ząbki. Przełóż do butelki z ciemnego szkła i zalej 1/2 szklanki koniaku. Zakorkuj i odstaw na 2 tygodnie. Przecedź. Pij 2 razy dziennie po 25 kropli. Nalewka pomaga przy nadciśnieniu i podwyższonym poziomie cholesterolu.