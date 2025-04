Przez zdrowe odżywianie do zdrowia

W pielęgnowaniu urody prawidłowe odżywianie odgrywa równie ważna rolę jak zabiegi kosmetyczne. Jeżeli chcesz przez długie lata zachować dobrą figurę, mieć ładną cerę, zdrowe włosy oraz paznokcie, musisz zadbać o to, by codzienne posiłki zawierały wszystkie składniki zapobiegające zaburzeniom funkcjonalnym.

W codziennym odżywianiu należy rozróżnić:

pożywienie „żywe”, tj. środki odżywcze pożywienie „martwe”, tj. produkty spożywcze

Do środków odżywczych należą produkty naturalne, nieprzetworzone, nie konserwowane, w których działają ich własne fermenty. A więc: zboże, orzechy, jarzyny, owoce, jaja, surowe mięso, oliwa tłoczona na zimno, nie gotowane mleko, miód. Po odpowiedniej przeróbce, nie niszczącej ich wartości, z tych produktów powstają: pełna mąka, kasze, płatki owsiane, kefir, kiszona kapusta, twaróg itd.

Do artykułów spożywczych, czyli tzw. pożywienia „martwego” należą produkty wysoko przetworzone, konserwowane, rafinowane. Są to np zupy instant, margaryna, białe pieczywo, cukier, wszelkie wędliny, chipsy, chrupki, coca-cola itd.

Praktyczna rada dotycząca żywienia jest następująca: jedz na początku środki odżywcze, a potem możesz jeść do syta produkty spożywcze.

Słowem, przy prawidłowym odżywianiu niezbędnym dla zdrowia i urody trzeba dawać pierwszeństwo produktom naturalnym!

Skóra jest zewnętrzną powłoką, która chroni nas przed szkodliwymi czynnikami środowiska, a także stanowi o naszej urodzie. Odżywianie ma zasadniczy wpływ na każdy etap rozwoju skóry i na jej wygląd, jak również na stan włosów i paznokci. Powinno zawierać te składniki, z których jesteśmy zbudowani.

Przestrzeganie kilku podstawowych zaleceń jest szczególnie ważne dla osób z problemami dotyczącymi skóry, włosów i paznokci.

Żeby mieć ładną skórę należy ograniczyć picie alkoholu oraz kawy i jeść mniej tłuszczów zwierzęcych. Trzeba natomiast zwiększyć spożycie świeżych owoców, warzyw, orzechów, ziaren, wody mineralnej, zielonej herbaty i ryb.

Codzienna dieta powinna być bogata w błonnik szczególnie przy skłonności do zaparć, kiedy zalegające masy pokarmowe zatruwają organizm i sprawiają, że mamy problemy z cerą.

Dobrym źródłem błonnika jest siemię lniane, które dodatkowo zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe. Powinno się spożywać codziennie 1 łyżkę mielonego siemienia lnianego. Wpływa ono również korzystnie na wygląd włosów.

Kefir neutralizuje bakterie gnilne w przewodzie pokarmowym, odtruwa organizm, redukuje wzdęcia i sprawia, że mamy ładniejszą cerę.

Cennym dodatkiem dietetycznym są zioła, które zawierają wiele witamin, mikroelementów i olejków eterycznych, np. herbatka ze skrzypu polnego jest bogata w krzem i działa wzmacniająco na włosy i paznokcie. Suszone liście pokrzywy są źródłem łatwo przyswajalnego żelaza, którego niedobór jest jedną z przyczyn wypadania włosów.

Pestki z dyni natomiast są bogatym źródłem cynku, który poprawia procesy gojenia w skórze i również działa wzmacniająco na włosy.

Dieta odmładzająca

Dla zachowania młodości, pogody ducha i zdrowia konieczne jest współgranie wielu elementów. Jednym z nich jest odpowiednio zbilansowana dieta bogata w witaminy i mikroelementy oraz tak zwane micronutrients czyli śladowe czynniki odżywcze.

Micronutrients naturalnie występujące są bardziej efektywne niż ich oczyszczone odpowiedniki zawarte w gotowych preparatach.

Dieta przeciwdziałająca procesom starzenia powinna zawierać nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3 i Omega 6, beta karoten, witaminę C i E, flawonoidy, ekstrakt z papai oraz polifenole.

Polifenole to jedne z najważniejszych przeciwutleniaczy. Najwięcej ich znajduje się w zielonej herbacie, czerwonych winogronach i w czerwonym winie /rezerwatol/. Dieta bogata w polifenole zapobiega nowotworom i chorobom układu sercowo-naczyniowego.

Dieta odmładzająca powinna również zawierać pokarmy bogate w kwasy nukleinowe. Należą do nich: zarodki pszenne, otręby, płatki owsiane, szpinak, szparagi, cebula, sardynki, łosoś, wątróbki kurze, kwaśne mleko.

Ważna rolę w zachowaniu młodości odgrywają probiotyki czyli preparaty zawierające żywe kultury bakteryjne obecne w jelitach, a zwłaszcza w jelicie grubym. Wywierają korzystne działanie poprzez poprawę składu mikroflory jelitowej.

Bakterie probiotyczne działają odtruwająco rozkładając rakotwórcze nitrozaminy. Produkują także witaminy takie jak kwas foliowy, biotynę, witaminy z grupy B, witaminę PP i K, kwas pantotenowy. Mają korzystny wpływ na gospodarkę lipidową obniżając poziom cholesterolu.

Barbara Kupras

źródło: artelis.pl