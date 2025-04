13 sierpnia - Międzynarodowy Dzień Leworęcznych

„Leworęczność nie jest wadą, lecz innym pomysłem naszego organizmu.” Te słowa mogą powtarzać sobie osoby, które muszą się zmagać z drobnymi codziennymi problemami w świecie ludzi praworęcznych.

Reklama

Zaskakujące, jak wiele przedmiotów codziennego użytku wymaga posługiwania się prawą ręką, a tym samym utrudnia życie osobom leworęcznym. Na świecie ponad 10% ludności posługuje się lewą ręką, a nożyczki, piły czy otwieracze do konserw przystosowane dla nich (czy choćby uniwersalne!) wciąż są rzadkością.

Jeszcze niedawno leworęczność była traktowana w naszym kraju jak choroba, którą trzeba było u dziecka zdusić w zarodku. Na szczęście świadomość społeczeństwa w tym temacie wzrasta i obecnie mało kto nakłania dzieci do przekładania kredki w prawą rękę, gdy lepiej radzi sobie lewą. Całe szczęście, bo próbując na siłę zmienić lateralizację dziecka, można było tak naprawdę utrudnić mu życie. Takiemu dziecku trudniej będzie nauczyć się pisać, bo jest lepiej przystosowane do pisania lewą ręką niż prawą. Może to pociągnąć za sobą także ogólne trudności w uczeniu się oraz rozmaite frustracje związane z poczuciem, że leworęczność to coś złego. Na szczęście takie podejście do „mańkutów” odchodzi powoli w niepamięć.

Ze względu na to, że osoby leworęczne mają bardziej rozwiniętą prawą półkulę mózgu, dysponują często większymi zdolnościami w zakresie nauki języków obcych, prac plastycznych, wyobraźni przestrzennej i umiejętności logicznego myślenia.

Na liście słynnych leworęcznych znajdują się np. Leonardo DaVinci, Mark Twain, H.G. Wells, Franz Kafka, David Bowie, Bob Dylan, Celine Dion, Sir Paul McCartney, Hugh Jackman, Steve McQueen, Brad Pitt, Robert Redford, Telly Savalas, Sylvester Stallone, Angelina Jolie, Marilyn Monroe, Demi Moore, Oprah Winfrey, a nawet... Bart Simpson, bohater kreskówki. W Polsce również nie brak utalentowanych leworęcznych. Przykładem może być Andrzej Mleczko, Jerzy Pilch i Andrzej Wajda.

Od 1992 roku leworęczni mają swoje święto, które przypada 13 sierpnia. Organizuje je Klub Leworęcznych, którego siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii. Co roku osoby leworęczne mają swój zlot organizowany w londyńskiej dzielnicy Soho.

W tym roku, już po raz czwarty, także w Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Leworęcznych. Z tej okazji 8 sierpnia w Warszawie i we Wrocławiu, na terenie Centrum Handlowego Wola Park oraz Centrum Handlowego Arkady Wrocławskie oraz dziś - 13 sierpnia - w Centrum Handlowym Wola Park z myślą o najmłodszych leworęcznych, jak i praworęcznych organizowane są okolicznościowe imprezy.

Z pozdrowieniami od wszystkich redakcyjnych „mańkutów”.

Reklama

Urszula Skowrońska