Mężczyzno zrób męski przegląd!

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Coraz częściej kobiety zachęcane są do badań profilaktycznych. Wielki postęp w dziedzinie profilaktyki dla Polek i nie tylko zrobiła Angelina Jolie. Po tym jak zdecydowała się opowiedzieć światu swoją historię więcej kobiet zgłasza się na badania profilaktyczne. Tak dzieje się np. w Łodzi. Liczba kobiet, które wypełniły ankiety (na ich podstawie genetycy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu) kilkakrotnie wzrosła od podania informacji o podwójnej mastektomii u gwiazdy. A co z mężczyznami? Nadal uparcie głoszą „Przecież na coś trzeba umrzeć”. Czy rak omija tych stroniących od lekarzy uparciuchów? Wręcz przeciwnie. Rak gruczołu krokowego to jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych u mężczyzn. Dziś zachęcamy mężczyzn do działań profilaktycznych. Zrób męski przegląd!

Reklama

Mężczyźni mają mnóstwo wymówek na to by nie zgłaszać się na badania profilaktyczne. Do tego znaczna liczba pali papierosy, mało rusza się i źle się odżywia. To cały zestaw czynników ryzyka zachorowania na nowotwory układu moczowo-płciowego a także cukrzycę i choroby serca. U niektórych mężczyzn dodatkowym czynnikiem ryzyka jest praca zawodowa. Rak pęcherza moczowego jest uznany za chorobę zawodową. Grozi mężczyznom pracującym w przemyśle transportowym, gumowym, metalurgicznym i chemicznym.

Profilaktyka wzmacnia męskość!



Niepokojące objawy:

konieczność częstego oddawania moczu (zwłaszcza w nocy),

przerywany i zmienny strumień moczu,

wykapywanie moczu z cewki moczowej,

uczucie zalegania moczu w pęcherzu moczowym,

krwiomocz,

ból podczas oddawania moczu,

bóle brzucha,

bolesne parcie na mocz

Zmień styl życia- profilaktyka

Jedz produkty bogate w selen, witaminę E i D. Ogranicz spożycie tłuszczów zwierzęcych. Zastąp je tłuszczami nienasyconymi. Do jadłospisu wprowadź paprykę i pomidory, które zawierają likopen (substancja przeciwrakowa). Pij herbatę z pokrzywy i podjadaj pestki dyni.

Zadbaj o właściwa aktywność fizyczną. Po prostu rusz się z domu na świeże powietrze. Zamiast auta używaj nóg.

Męski przegląd- profilaktyka

Raz w roku wykonaj badanie morfologii krwi i OB.,

Raz w roku zbadaj poziom glukozy w surowicy krwi,

Po 40. roku życia raz w roku sprawdź poziom cholesterolu i trój glicerydów.

Po 40. roku życia zbadaj poziom PSA (gdy w rodzinie występował nowotwór gruczołu krokowego). Jeśli nikt nie chorował badanie wykonaj po 50. roku życia.

PSA to swoisty antygen sterczowy, który oznacza się w surowicy krwi. Jego norma to 0-4ng/ml. Podwyższony poziom PSA może wystąpić gdy:

jest łagodny rozrost gruczołu krokowego,

zapalenie gruczołu krokowego,

nowotwór.

Po 45. roku życia raz w roku lub raz na 2 lata poddaj się badaniu per rectum (badanie przez kiszkę stolcową) u lekarza rodzinnego. W przypadku nieprawidłowości w ocenie stercza lekarz może zalecić spotkanie z urologiem.

Po 50. roku życia wykonaj kolonoskopię i badanie krwi utajonej w stolcu (profilaktyka nowotworu jelita grubego).

Sprawdzaj poziom ciśnienia tętniczego krwi.

Jak zachęcić mężczyznę do badania?

Warto skorzystać z perswazji czyli sztuki przekonywania do własnych racji, które przyniosą dobry efekt dla osoby przekonywanej. Kilka zasad, które można wykorzystać nakłaniając mężczyznę do wykonywania badań profilaktycznych:

Reklama