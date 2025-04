20 października - Światowy Dzień Osteoporozy

20 października 2012r. obchodzimy Światowy Dzień Osteoporozy, który rozpoczyna całoroczną kampanię rozpowszechniającą widzę z zakresu profilaktyki, wczesnej diagnostyki i możliwości leczenia osteoporozy, a także innych chorób metabolicznych kości. Dzięki takim kampaniom, zwiększa się świadomość problemu, jakim jest osteoporoza, która już znalazła swoje miejsce w loży chorób cywilizacyjnych...

Reklama

Kampania jest organizowana przez Międzynarodową Fundację Osteoporozy (IOF) i obejmuje działania prewencyjne i wspierające na całym świcie, w ponad 90 krajach. Każda edycja Światowego Dnia Osteoporozy, ma swoje hasło. Tegorocznym jest: Poprzestań na jednym: Nie daj się powtórnie złamać!, a więc skupia się na zapobieganiu pierwotnych i wtórnych złamań osteoporotycznych. Jej główne przesłania, to:

1. Złamania niskoenergetyczne (na skutek małego, nawet delikatnego urazu) nie są przypadkiem.

2. Złamania są sygnałami ostrzegawczymi: jedno złamanie prowadzi do kolejnego.

3. Jeśli masz więcej niż 50 lat i doznałeś złamania, powinieneś zgłosić się do lekarza i podjąć odpowiednie leczenie.

Fot. Depositphotos



Poznaj wroga!



Osteoporoza, inaczej zwana zrzeszotnieniem kości, to choroba o cichym, podstępnym przebiegu. Nie boli, nie powoduje gorączki, czy choćby opuchlizn. Dowiadujemy się o niej zupełnie przypadkiem, gdy dojdzie do złamania. Wtedy niestety, zmiany kostne („rozcieńczenie masy kostnej”), są już zaawansowane i nie sposób je odbudować. We wczesnym stadium osteoporozy, możemy jednak zastosować metody spowalniające niszczenie kości. W każdym etapie choroby konieczne jest stosowanie odpowiedniej diety – bogatej w wapń, fosfor, białko, a także helioterapii (jeśli nie ma przeciwwskazań) oraz farmakologii i rehabilitacji ruchowej.

Zapobieganie osteoporozie



Profilaktyka osteoporozy jest bardzo istotna, jeśli znajdujemy się w grupie ryzyka wystąpienia choroby. Czynnikami predysponującymi do zrzeszotnienia kości, są niewłaściwe nawyki, jakie wchodzą w nasz styl życia. Zaliczamy do nich:

- niską aktywność fizyczną, siedzący tryb pracy i odpoczynku,

- dietę ubogą w wapń (mleko, nabiał) i witaminę D,

- unikanie promieni słonecznych i ciągłe stosowanie filtrów UV,

- nadmierne spożywanie alkoholu,

- palenie tytoniu,

- niską masę ciała i niedożywienie,

- płeć żeńską i okres menopauzy (mężczyźni w andropauzie również),

- rozległe i skomplikowane złamania kości,

- leczenie chorób za pomocą leków, które mogą niszczyć kości.

Wyeliminowanie czynników związanych z aktywnością fizyczną, używkami i dietą,

zmniejsza ryzyko osteoporozy. Płci nie zmienimy, ale gdy są wskazania możemy

stosować zastępcze leczenie hormonalne. Zanim jednak do tego przystąpimy, trzeba

rozważyć wszelkie za i przeciw terapii.

Jak do osteoporozy ma się menopauza i andropauza?



Warto wiedzieć, że osteoporoza to choroba, która może pojawić się w specyficznych okresach życia, jak menopauza u kobiet i andropauza u mężczyzn. Ma to związek z niedoborem estrogenów, co jest charakterystyczne w menopauzie lub testosteronu – w przypadku przekwitania mężczyzn. Zatem trzeba mieć na uwadze, że po przekroczeniu magicznego progu 50 lat, warto zbadać swoje kości, by sprawdzić, czy nie dochodzi do ich niszczenia. Zalecanym jest tu badanie gęstości kości – zupełnie niebolesne.

Nie daj się złamać – czyli złamania typowe w osteoporozie



Reklama

Na sam koniec, należy wspomnieć, że zmiany osteoporotyczne w kościach, sprzyjają złamaniom. Dochodzi do nich na skutek nieznacznych urazów, a co gorsza, mogą stać się przyczyną niepełnosprawności i stałego bólu. Zwykle dotyczą one osób starszych i wymagają repozycji przez ortopedę. Zaliczamy do nich złamania kompresyjne kręgów, złamania nadgarstka i szyjki kości udowej.