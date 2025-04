Co jeść, aby uniknąć osteoporozy?

Osteoporoza, czyli rzeszotowienie kości, to choroba polegająca na postępującej utracie gęstości kości, osłabiająca cały układ kostny i w konsekwencji prowadząca do częstych złamań. Podpowiadamy, jakie produkty włączyć do codziennej diety, aby kości pozostały mocne mimo upływu lat.