Po zeszłorocznym sukcesie i ogromnym zainteresowaniu ze strony zwiedzających, organizatorzy Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej, w tym roku zapraszają na dwa razy większe wydarzenie. Tak jak w roku ubiegłym jego założeniem jest umożliwienie uczestnikom uzyskania kompleksowych i pełnych informacji dotyczących sposobów zapobiegania i leczenia wszelkiego rodzaju alergii oraz nietolerancji pokarmowej, jak również zapoznanie się z produktami i skorzystanie z promocyjnej oferty wystawców. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które świadomie podchodzą do swojego stylu życia i zdrowia.

W tym roku przestrzeń wystawowa została podzielona na sektory, w których zwiedzający będą mogli spotkać się z producentami i dystrybutorami produktów z następujących obszarów:

GLUTEN & FREE FROM: żywność i napoje bez glutenu, bez laktozy i innych alergenów

żywność i napoje bez glutenu, bez laktozy i innych alergenów SKIN CARE: dermokosmetyki, kosmetyki pielęgnacyjne, odzież specjalistyczna

dermokosmetyki, kosmetyki pielęgnacyjne, odzież specjalistyczna HOME, HEALTH CARE&MED: sprzęt AGD i medyczny, środki czystości, pościel, środki na roztocza, placówki medyczne, ośrodki wypoczynkowe

sprzęt AGD i medyczny, środki czystości, pościel, środki na roztocza, placówki medyczne, ośrodki wypoczynkowe ECO & ORGANIC & VEGE: produkty naturalne, ekologiczne, organiczne oraz vege, strefa wykładów EKO-NATURA, innowacyjny DOM HYBRYDOWY.

Na szczególną uwagę w tym roku zasługuje tu rozbudowany sektor ECO, którego główną atrakcją, poza strefą wykładową pod patronatem Hipoalergiczni.pl, będzie stoisko Partnera Strategicznego targów – Domy Hybrydowe. Firma Domy Hybrydowe w swojej ofercie posiada zaawansowane technologicznie domy łączące w sobie w sposób harmonijny i kompleksowy funkcjonalność, ekologię, oszczędność, komfort i bezpieczeństwo. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany projekt domu dla osób o podwyższonych wymaganiach zdrowotnych.

Oprócz możliwości zrobienia zakupów, czy poznania nowości rynkowych, na uczestników czeka też dużo innych atrakcji. Będą oni mogli wziąć udział w warsztatach i pokazach kulinarnych vege i bezglutenowych. Zapraszamy też do spotkania z autorami popularnych tytułów m.in. Katarzyną Jankowską, autorką bloga i serii książek „Mama Alergika Gotuje”, Martą Szloser i Wandą Gąsiorowską z premierą książki „Święta bez pszenicy”, Joanną Anger i Anną Piszczek z tytułem „AlaAntkowe BLW (bobas lubi wybór)”. Dodatkowo swoje umiejętności kulinarne zaprezentują Mistrzowie Kuchni: Mirosław Trymbulak i Jola Słoma, czyli niepowtarzalne Atelier Smaku, dr Schar i wielu innych cenionych kucharzy.

Cennym programem Dni będą pasjonujące wykłady znamienitych ekspertów, panele dyskusyjne i debaty w dwóch strefach wykładowych MED oraz EKO/NATURA

strefa wykładowa MED: prof. Bolesław Samoliński, prof. Maciej Kaczmarski, dr Anna Nowicka, dr Lidia Ruszkowska

strefa wykładowa EKO/NATURA: dwie debaty plenerowe Hipoalergiczni i goście: Danuta Myłek, Emilia Żurek, dr Mirosław Mastej, prof. Zalasiński, Anna Krasucka

Poza tym wydarzenie wspiera grono znamienitych organizacji. Wśród nich należy wymienić Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Fundację Alabaster, Fundację Pokonać Alergię, które będą przez dwa dni służyły swoją wiedzą i doświadczeniem . W Strefie Relaksu na zwiedzających będą czekały animacje, teatr cieni, konsultacje psychologów, warsztaty dla rodziców dzieci z AZS.

W tym roku ważnym elementem Dni będzie ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny „Przygotuj się na wstrząs!”, w ramach którego odbędą się co godzinę bezpłatne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia wstrząsu. Kampania wspierana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne ma pomóc w szybkim i trafnym rozpoznawaniu objawów oraz w prawidłowym udzieleniu pomocy osobie, u której rozwija się wstrząs anafilaktyczny.

Dni Alergii to także grupa wyjątkowych sponsorów, których zaangażowania nie można pominąć. Ponownie spotkamy tu firmę Robert Thomas – producenta odkurzaczy dla alergików, firmę Schär – producenta żywności bezglutenowej oraz firmę Welmax mająca w swojej ofercie pościel dla alergików i sprzęt czyszczący.

Zapowiadają się dwa bardzo intensywne i pełne atrakcji dni. Zapraszamy gorąco do współtworzenia atmosfery tego wydarzenia. Więcej na stronie: www.dnialergii.pl

Źródło: materiały prasowe/mn