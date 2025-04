Najczęstsze przyczyny

Najczęściej wstrząs anafilaktyczny wywołują leki, jady owadów i składniki pokarmowe. Wśród leków wstrząs anafilaktyczny najczęściej jest obserwowany po:

antybiotykach,

lekach przeciwbólowych i przeciwzapalnych,

środkach znieczulających,

środkach kontrastowych zawierających jod,

preparatach krwiopochodnych i krwiozastępczych,

wyciągach alergenów stosowanych do odczulania.

Z kolei do najczęściej wywołujących wstrząs pokarmów należą:

orzechy,

ryby i owoce morza,

białko jaja kurzego,

mleko.

Nie lekceważmy pierwszych objawów

Wstrząs anafilaktyczny mogą zapowiadać uczucie pieczenia w obrębie języka i gardła. Towarzyszyć temu może zaczerwienie, świąd, objawy pokrzywki i obrzęk.

Rozwój wstrząsu

Objawy wstrząsu wynikają z niedostatecznego zaopatrzenia ważnych dla życia narządów w krew, co jest związane z rozszerzeniem naczyń krwionośnych i ucieczką z nich płynu, który powoduje obrzęki. Do objawów sugerujących wstrząs należą:

zwolnienie tętna,

spadek ciśnienia tętniczego,

uczucie paniki,

duszność,

nudności i wymioty,

zawroty głowy,

utrata przytomności.

Leczenie-najważniejsza pierwsza pomoc!

Zawsze, gdy podejrzewamy wstrząs anafilaktyczny należy wezwać pogotowie ratunkowe. Jeśli poszkodowana osoba oddycha i jest przytomna, należy ułożyć ją na plecach z lekko uniesionymi nogami. Zwiększy to napływ krwi do serca i może poprawić ukrwienie ważnych dla życia narządów (serca i mózgu). Jeśli poszkodowany posiada przy sobie ampułkostrzykawkę z adrenaliną, kolejnym krokiem jest jej podanie, najlepiej w zewnętrzną część uda. Można to zrobić przez warstwę odzieży. Adrenalina działa natychmiastowo, kurcząc naczynia krwionośne i przyspieszając tętno, przez co podnosi ciśnienie krwi. Poza tym ułatwia oddychanie. Dalsza pomoc, udzielana już przez personel medyczny, to dożylne podawanie płynów, co zwiększa ilość płynu w naczyniach i podnosi ciśnienie krwi. Dodatkowo podawany jest kortyzon, który hamuje reakcję alergiczną i zmniejsza duszność. W razie obrzęku krtani konieczne może być udrożnienie dróg oddechowych za pomocą konikotomii. Dalsze leczenie dopasowywane jest indywidualnie do stanu chorego i jego głównych objawów. Po wystąpieniu ciężkiej anafilaksji, a zwłaszcza wstrząsu, chory powinien pozostać przez jakiś czas w szpitalu celem obserwacji.