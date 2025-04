fot. Fotolia

62% Polaków cierpi z powodu bólu brzucha!

Aż 62% Polaków cierpi z powodu bólów brzucha, z czego 63% tej grupy stanowią kobiety, a 37% – mężczyźni. A powodów może być wiele – od zdrowotnych po te związane z naszym stanem emocjonalnym. Każdy ból brzucha ma inne przyczyny i skutki. Każdy człowiek w różny też sposób odczuwa i reaguje na ból.

Jak odczuwamy ból brzucha?

Myśląc o bólu brzucha, większość z nas powie, że kobiety najczęściej skarżą się na dolegliwości związane z menstruacją, a brzuchy panów cierpią z powodu złej diety. To zdecydowanie generalizowanie tematu. Dla każdego z nas każdy ból brzucha jest czymś innym – wywołują go różne czynniki, a i same odczucia różnią się między sobą. Jak wynika z badania internetowego „Co boli Polaków” przeprowadzonego wiosną 2014 roku dla NO-SPY, kiedy boli nas brzuch, określamy go jako:

ściskanie (55%),

kłucie (47%),

wzdęcia (49%),

mdłości (47%),

nieprzyjemne uczucie gniecenia (21%).

Rodzaje bólów brzucha są bardzo różnorodne, ale większość spowodowana jest skurczami mięśni gładkich. Przyczyn takich skurczów według badanych może być wiele – od czynników zdrowotnych po te związane z nieodpowiednią dietą, zbyt szybkim trybem życia a nawet stresem! Można więc powiedzieć, że brzuch to swego rodzaju papierek lakmusowy wskazujący, jaki tryb życia prowadzimy, jakie emocje gromadzimy w sobie i jaki jest ogólny stan naszego zdrowia.

Dlaczego nie wolno bagatelizować bólu brzucha?

Każdy dyskomfort, jaki odczuwamy, może wpływać na samopoczucie i to, w jaki sposób reagujemy na otaczający nas świat. Ból pogarsza nie tylko fizyczny stan zdrowia, lecz także obniża komfort psychiczny: przyczynia się do wywołania napięcia, stresu a nawet depresji.

Bóle brzucha – menstruacyjne, związane z nieodpowiednim odżywianiem się, jak i te spowodowane stresem – nie pozwalają w pełni cieszyć się życiem i być sobą. Jesteśmy rozkojarzeni, rozdrażnieni i bardziej podatni na różnego rodzaju negatywne bodźce.

"Badacze często określają brzuch, jako drugi mózg. Zdarza się, że stan psychiczny człowieka oddziałuje na układ pokarmowy, powodując ból fizyczny. Mowa tu chociażby o stresie czy przygnębieniu. W wyniku takich emocji spada bariera ochronna naszego organizmu, co może objawiać się np. biegunką czy uczuciem ucisku na brzuch, które zazwyczaj mijają wraz z poprawą psychicznego samopoczucia. Czasami sprawy przybierają jednak nieco poważniejszy obrót: kiedy stres, którego doświadczamy, trwa bardzo długo, ogniska zapalne nie wygasają i mogą przekształcić się np. w bolesną nadwrażliwość" – mówi dr n. med. Anna Bukowska-Posadzy, psycholog kliniczny i psychoprofilaktyk.

"Kondycja układu pokarmowego jest ściśle powiązana z naszym samopoczuciem i na odwrót – od tego, w jakim stanie jest nasz żołądek, zależy nasz nastrój. Między innymi właśnie dlatego warto „słuchać” brzucha i obserwować jego reakcje. Pamiętajmy, że ból brzucha jest najczęstszym i najważniejszym objawem chorób układu pokarmowego. Może też być oznaką poważniejszych dolegliwości. Dlatego tak ważne jest, by umieć określić miejsce bólu, jego charakter i czas trwania. To niezwykle cenne wskazówki diagnostyczne, które mogą pomóc w szybszym samodzielnym zwalczeniu bólu lub podjęciu decyzji o konsultacji lekarskiej" – mówi prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Cichy, kierownik

I Katedry Pediatrii i I Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Na podstawie materiałów prasowych NO-SPA

