5 niepokojących objawów neurologicznych

Czasem odczuwamy wiele różnych objawów, które bardzo często pojawiają się na skutek zmęczenia. Inne zaś są symptomem trwającej choroby, a kolejne mogą ją dopiero sygnalizować, czy zapowiadać. W tym artykule skupimy się na dolegliwościach ze strony układu nerwowego, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę i bardziej popracować nad własnym zdrowiem.

Reklama

Fot. Depositphotos

Zawroty głowy

To nieprzyjemne odczucie podobne do tego po zejściu z szybko kręcącej się karuzeli. Wówczas czujemy się słabo, pojawiają się mdłości, wszystko „wiruje nam dookoła głowy”, niepewnie się poruszamy, co nierzadko skutkuje upadkami. Co może być przyczyną zawrotów głowy? Zwykle jest to za niskie ciśnienie, odwodnienie, upały, czy wreszcie nadużycie alkoholu, przedawkowanie leków na nadciśnienie, guzy w obrębie ucha wewnętrznego, móżdżku oraz uszkodzenie nerwu przedsionkowo-ślimakowego i neuroinfekcje.

Zrywania mięśni

Polegają na odczuwaniu miejscowych skurczów, „falowań”, drżeń mięśni lub ich mocnego skurczu. Taki objaw może wystąpić na skutek niedoborów wapnia, magnezu i potasu, ale także witamin z grupy B. Ponadto można je zaobserwować u osób z wysokim poziomem sodu we krwi. Często też pojawiają się w przypadku nadmiernego wysiłku fizycznego, wyziębienia organizmu, czy wreszcie chorób degeneracyjnych, jak np. stwardnienie rozsiane i choroba Parkinsona oraz nerwowo-mięśniowych np. stwardnienie zanikowe boczne.

Ból oczu

Oczy to narządy na pełen etat. Dzięki nim widzimy co się dookoła nas dzieje, możemy czytać, obserwować zjawiska, uczyć się i pracować. Czasem jednak doskwiera nam ból oczu. Dlaczego? Powodów może być kilka: oczy są zmęczone od komputera, zbyt długo przebywaliśmy w źle oświetlonym pomieszczeniu, wysuszyły się nam śluzówki oczu. Jednak często też świadczy o chorobie jak np. jaskra, klasterowe bóle głowy, migrena, stwardnienie rozsiane lub rzadziej zakrzepica zatok żylnych. Ból oczu może się również pojawić w przypadku nieleczenia wad wzroku!

Brak czucia

Jak nazwa wskazuje – czasem może się zdarzyć, że nie będziemy odczuwać bodźców oddziałujących na nasze ciało. Najczęściej ma to miejsce w przypadku neuropatii cukrzycowej, czyli uszkodzenia nerwów w przebiegu cukrzycy. Wówczas chorzy szczególną uwagę muszą przykładać do samopielęgnacji, zwłaszcza stóp, gdyż uszkodzenie skóry może okazać się dramatyczne w skutkach (tzw. zespół stopy cukrzycowej). Ponadto u starszych osób z cukrzycą może dochodzić do „bezbólowych” zawałów serca, zatem trzeba wykazywać szczególną dbałość o seniorów i przypominać im o badaniach kontrolnych. Brak czucia może być także spowodowany uszkodzeniami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, a także zaburzeniami krążenia krwi.

Zaburzenia widzenia

Reklama

Mogą być bardzo różne. Począwszy od widzenia podwójnego, po widzenie zamazane lub ślepotę. Widzenie zamazane może być jednym z pierwszych objawów stwardnienia rozsianego (w przebiegu pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego). Widzenie podwójne – niedokrwienia mózgu, jaskry, zatruć toksynami lub przedawkowania używek. W przebiegu migreny pacjenci znowuż zgłaszają takie objawy jak „widzenie” mroczków lub błysków. Jeśli w obrębie OUN pojawiają się guzy dochodzi od zaburzeń pola widzenia, co jest referowane jako „przeszkoda w patrzeniu”, „cienie u góry (lub u dołu, lub w kącie) oka”, „plamka” w polu widzenia.