Zawroty głowy jest to objaw, który polega na uczuciu wirowania otoczenia, omdlenia, dezorientacji albo nierównowagi. Niewielkie zaburzenia równowagi zdarzają się każdemu. Jeśli pojawiają się one tylko epizodycznie, np. gdy rano gwałtownie wstaniemy z łóżka, czujemy się osłabieni po chorobie lub restrykcyjnej diecie, to nie ma się czym martwić. Jeśli jednak zawroty głowy powtarzają się, trzeba szukać sposobu ich łagodzenia.

Przyczyny zawrotów głowy mogą być zarówno całkiem banalne, jak i naprawdę poważne. To np.:

Leczenie zawrotów głowy zależy od przyczyny. Często leczenie nie jest konieczne, a objaw samoistnie ustępuje. Nawet powtarzające się zawroty głowy często znikają w ciągu kilku tygodni. Lekarz może przepisać środki farmakologiczne, np. leki moczopędne, łagodzące nudności, leki przeciwlękowe albo na migrenę. Wszystko zależy od tego, co powoduje dolegliwości.

Specjalista może zaproponować wykonanie specjalnych manewrów dotyczących pozycji głowy, które zmniejszają łagodne położeniowe zawroty głowy. U niektórych osób z zawrotami głowy skuteczna jest psychoterapia. Dotyczy to tych osób, których dolegliwości są związane z zaburzeniami lękowymi. Lekarz może też zalecić zastrzyk do ucha wewnętrznego, a w ostateczności zabieg.

Domowe sposoby na zawroty głowy są polecane w przypadku łagodnych dolegliwości. Ulgę mogą przynieść te metody:

Jeżeli zawroty głowy nie ustępują w ciągu tygodnia lub towarzyszą im inne objawy, udaj się do lekarza. Pilnie udaj się do lekarza, jeśli:

Niezależne od tego, co powoduje zawroty głowy, możesz spróbować je pokonać, wykonując 3-5 razy dziennie kilka prostych ćwiczeń:

Przy zawrotach głowy może być pomocna fizjoterapia. Jedną z jej gałęzi jest rehabilitacja przedsionkowa, której celem jest złagodzenie zawrotów głowy i poprawa równowagi w przypadku zaburzeń układu przedsionkowego.

Ćwiczenia powinny być dostosowane do możliwości konkretnej osoby.

Rośliny i zioła, które mogą przynieść ulgę w zawrotach głowy to:

Jeśli zaburzenia równowagi nie dają ci spokoju, idź do lekarza rodzinnego. Po rozmowie może cię skierować do laryngologa lub neurologa.

Aby ostatecznie rozpoznać przyczynę zaburzeń równowagi konieczne jest wykonanie badań, m.in. EKG, RTG kręgosłupa, USG tętnic szyjnych oraz badania słuchu i prób błędnikowych. Warto jednak wiedzieć, że w wielu przypadkach nie udaje się ustalić, co powoduje zaburzenia równowagi.