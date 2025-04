Spis treści:

Zakażenie koronawirusem powoduje przede wszystkim kaszel, gorączkę i zmęczenie (czytaj też: koronawirus a zmęczenie oraz koronawirus bez gorączki). Częstym objawem jest utrata smaku oraz brak węchu. Wiele zainfekowanych osób skarży się na silne bóle głowy, a niekiedy biegunki lub nudności. Niepokojącym objawem jest duszność przy COVID-19, która może sugerować zapalenie płuc. W przypadku trudności z oddychaniem, należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym (SM, ang. MS, multiple sclerosis) według istniejących obserwacji nie są bardziej niż inni narażeni na zakażenie koronawirusem. Włoskie badanie z udziałem 232 pacjentów z SM i COVID-19 wykazało, że zdecydowana większość tych osób przechodziła chorobę łagodnie. Stan ciężki dotyczył 2%, więc nie odbiegał od stanu w populacji zdrowej.

Jednak wiele zależy od ogólnego stanu zdrowia pacjenta z SM, jego wieku, a także istnienia innych chorób. Podeszły wiek oraz dodatkowe choroby zwiększają ryzyko powikłań związanych z COVID-19.

Niepokój budzi również wpływ leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego na układ odpornościowy, a tym samym na większą podatność na zakażenie koronawirusem.

Leki stosowane w terapii SM zmieniają układ odpornościowy i może wystąpić zwiększone ryzyko zakażenia lub rozwoju wtórnych powikłań. Do leków najsilniej hamujących działanie niektórych elementów układu odpornościowego należą m. in: Gilenya, Mavenclad, Tysabri, Ocrevus i Lemtrada

Jednocześnie lekarze przestrzegają, aby nie przerywać terapii, a także nie pomijać wizyt. Zaprzestanie przyjmowania leków modyfikujących przebieg stwardnienia rozsianego (leki DMT) może prowadzić do uaktywnienia się choroby.

Podstawą zapobiegania zarażeniu koronawirusem, jest unikanie kontaktu z chorą osobą. Dla chorych na stwardnienie rozsiane międzynarodowy zespół ekspertów z MS International Federation opracował listę porad w dobie pandemii COVID-19:

Ponadto osoby ze stwardnieniem rozsianym powinny stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa. Jeśli jesteś pacjentem z SM, przestrzegaj tych reguł: