Zawroty głowy po rzuceniu palenia mogą mieć różne przyczyny. Jedną z głównych jest pozbawienie organizmu stymulującego działania nikotyny. Nikotyna jest środkiem pobudzającym i uaktywniającym ośrodek przyjemności w mózgu. Dociera tam po wchłonięciu do organizmu przez płuca i powoduje uwolnienie adrenaliny. Hormon ten przyczynia się m.in. do wzrostu ciśnienia, przyspieszenia pracy serca oraz obkurczenia naczyń krwionośnych.

Rezygnacja z palenia sprawia, że zwiększa się ilość tlenu docierającego do mózgu. To wywołuje u niektórych osób zawroty głowy.

Zawroty głowy występują też czasami po środkach wspomagających rzucenia palenia, np. plastrach czy tabletkach z nikotyną, albo środkach bez nikotyny, jak np. bupropion, wareniklina.

Wreszcie zawroty głowy po rzuceniu palenia mogą mieć związek z lękiem i stresem, które pojawiają się po rezygnacji z nałogu. Albo np. unikaniem posiłków w obawie przed przytyciem.

Większość negatywnych objawów po rzuceniu palenia, takich jak zawroty głowy, trwa do 2-4 tygodni. Największe nasilenie odczuwane jest w ciągu tygodnia od ostatniego papierosa.

Jeśli zawroty głowy są silne lub długo nie ustępują, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego. Być może objaw związany jest z czymś innym niż zerwanie z nałogiem. Lekarz może nam również zaproponować terapię zwiększającą szanse na wytrwanie w postanowieniu.

Na zawroty głowy mogą pomóc nikotynowa terapia zastępcza, albo inne środki wspomagające rzucanie palenia.

Jeśli dokuczają nam zawroty głowy po rzuceniu palenia, to powinniśmy przyjrzeć się także nawykom dotyczącym stylu życia:

Problemem mogą być nie tylko zawroty głowy. Są różne objawy odstawienne po rzuceniu palenia, podobnie jak różna jest ich intensywność. Może to zależeć od liczby wypalanych papierosów, czyli ilości nikotyny dostarczanej do organizmu.

Do skutków ubocznych rzucenia palenia (oprócz zawrotów głowy) należą np.:

Są to objawy, które ustępują, dlatego warto je przetrwać. Pomocą osobom, które chcą przestać palić, służą specjalistyczne poradnie. Jeśli mamy za sobą nieudane próby rzucenia palenia, to powinniśmy zgłosić się do jeden z nich i poszukać wsparcia specjalistów.