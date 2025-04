Spis treści:

Badania potwierdzają, że używanie smartfonu wiąże się z większym ryzykiem pojawienia się dolegliwości takich jak: zawroty głowy, wirowanie, uczucie braku równowagi, nudności i wymioty, a także bóle głowy.

Jedno z koreańskich badań pod kierunkiem Donggeon Lee, z udziałem zdrowych dorosłych osób, wykazało, że im dłuższy czas pozostawania przed ekranem urządzenia, tym częściej mogą pojawiać się zawroty głowy. Naukowcy badali m.in. prędkość kołysania postawy oraz funkcję nerwu okołoruchowego, który koordynuje pozycję gałki ocznej w czasie ruchu. Im więcej minut spędzano przed ekranem, tym parametry były gorsze.

Dłuższe używanie inteligentnych urządzeń wpłynęło na równowagę statyczną, funkcję okoruchową i zawroty głowy u zdrowych dorosłych – podsumowuje zespół po kierunkiem Donggeon Lee.

Inni naukowcy, specjaliści fizjologii Thamir Al-Khlaiwi i Sultan Meo z College of Medicine w King Saud University, zbadali szerzej związek używania smarfona ze zdrowiem. W ich badaniu wzięło udział 437 osób.

Wnioski nie były zbyt pocieszające i na ich podstawie badacze uznali, że należy unikać długotrwałego lub nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych. Jedną z dolegliwości, które mogą powodować smartfony były, według badaczy, właśnie zawroty głowy.

Wyniki niniejszego badania wykazały związek między używaniem telefonów komórkowych a zagrożeniami dla zdrowia. Ogólny średni odsetek tych objawów klinicznych we wszystkich grupach obejmował bóle głowy (21,6%), zaburzenia snu (4%), napięcie (3,9%), zmęczenie (3%) i zawroty głowy (2,4%) – napisali naukowcy Thamir Al-Khlaiwi i Sultan Meo z King Saud University.

Niektóre osoby mogą być bardziej narażone na zawroty głowy spowodowane używaniem telefonów. Wydaje się, że ryzyko jest większe u osób cierpiących na migreny, inne zawroty głowy (np. szyjopochodne) oraz chorobę lokomocyjną lub morską.

Przeczytaj też: Czym jest nomofobia?

Istnieje kilka możliwych mechanizmów, przez które korzystanie ze smartfona przyczynia się do zawrotów głowy.

Szczególną uwagę zwraca się na tzw. konflikt sensoryczny, który wynika z odmiennych informacji płynących z narządu wzroku niż z układu przedsionkowego (zmysłu równowagi) znajdującego się w uchu wewnętrznym.

Upraszczając: oko odbiera ruch, a ucho nie odczuwa zmiany pozycji ciała, w efekcie do mózgu docierają błędne sygnały i organizm reaguje zawrotami głowy, nudnościami, uczuciem wirowania lub brakiem równowagi. Podobnie jak przy chorobie lokomocyjnej. Może się to dziać podczas scrollowania ekranu, przełączania aplikacji itd. Zjawisko to określane jest również jako niedopasowanie wzrokowo-przedsionkowe.

Niektóre telefony zdają się wzmagać nieprzyjemne odczucia. Lekarz medycyny ratunkowej Robert Glatter informuje w serwisie Forbes, że do obsługi technicznej Apple (firmy produkującej m.in. telefony iPhone) wpłynęły skargi sugerujące, że smartfony tego producenta powodują zawroty głowy, nudności i bóle głowy.

Po prostu pomyślałam, że mam wirusa powodującego chorobę żołądka czy coś takiego - z intensywnymi nudnościami - i zaczęło się to po tym, jak zacząłem używać iOS7 system operacyjny iPhone - przyp. red. – powiedziała Lisa Singer, producentka castingów z Nowego Jorku, cytowana w serwisie Forbes.

Inną przyczyną wywołującą zawroty głowy przy używaniu smartfona może być działanie intensywnego światła niebieskiego. Badania pokazują, że im jaśniejsze światło, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia zawrotów głowy. Znaczenie ma także barwa światła, bowiem niebieskie jest gorzej tolerowane przez organizm. Ten rodzaj promieniowania jest emitowany przez urządzenia elektroniczne.

Warto pamiętać, że w niektórych chorobach współwystępuje nadwrażliwość na światło oraz zawroty głowy:

migrena przedsionkowa,

choroba Meniere'a,

syndrom po wstrząśnięciu mózgu,

urazowe uszkodzenie mózgu,

łagodne położeniowe zawroty głowy.

W diagnozowaniu tych stanów stosuje się różne testy, które m.in. śledzą ruch gałek ocznych. Na tej podstawie lekarz może rozpoznać chorobę i odpowiednio ją leczyć. W tym celu można się udać do laryngologa lub neurologa.

Najprostszą metodą zapobiegania dolegliwościom wywołanym używaniem telefonu komórkowego jest oczywiście ograniczenie czasu spędzonego przed ekranem. Pomocne może być zmniejszenie intensywności światła oraz włączenie filtra światła niebieskiego, a także założenie okularów z filtrem światła niebieskiego. Innym rozwiązaniem jest zmiana telefonu.

Leki, w tym leki przeciwhistaminowe (np. betahistyna), fenotiazyny, a także benzodiazepiny mogą pomóc złagodzić objawy - wraz z utrzymaniem dobrego nawodnienia organizmu i zmniejszeniem spożycia kofeiny i soli ­– uważa lek. Robert Glatter w swoim artykule na stronie Forbes.

W leczeniu zawrotów głowy zastosowanie mają też metody niefarmakologiczne. Wśród nich są liczne manewry (ćwiczenia, zmiany pozycji ciała), które umożliwiają powrót kryształków węglanu wapnia (inaczej otolitów lub kamyczków błędnikowych) znajdujących się w uchu na właściwie miejsce. W wielu przypadkach udaje się w ten sposób bardzo szybko wyeliminować zawroty głowy. Aby wybrać właściwe leczenie, najlepiej skontaktować się z lekarzem i omówić swój przypadek.

