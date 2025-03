Spis treści:

Jednym z objawów endometriozy może być powiększony, wzdęty, często bolesny brzuch (ang. endobelly). Kobiety chorujące na to przewlekłe schorzenie, zanim usłyszą diagnozę, niejednokrotnie przez lata skarżą się na uczucie ciężkości i dyskomfortu w jamie brzusznej.

Problem może występować zarówno u bardzo młodych kobiet, jak i dojrzałych oraz po menopauzie. Powiększony brzuch może być przez lata jedynym objawem endometriozy. Choroba nie zawsze powoduje ból, a to może uśpić czujność kobiety.

Pojawiają się też często inne objawy żołądkowo-jelitowe:

Endometrioza jest to przewlekła choroba, której istotą jest rozrost błony śluzowej macicy (endometrium) w nietypowych miejscach poza jamą macicy. W związku z tym, że błona śluzowa mimo nieprawidłowej lokalizacji zachowuje swoje funkcje, gromadzi się tam krew miesiączkowa, tworzą się stany zapalne, torbiele i zrosty, powodujące ból i inne dolegliwości.

Skala zachorowań z roku na rok jest coraz większa. Szacuje się, że endometrioza dotyka obecnie ponad 70 mln kobiet na świecie, w tym ok. 2 mln Polek.

Przyczyną zwiększenia obwodu brzucha przy endometriozie może być przewlekły stan zapalny w obrębie miednicy, a rezultacie zatrzymanie płynów i obrzęk. Niektóre badania wykazały, że endometriozie towarzyszy zaburzenie środowiska mikrobiologicznego jelit, a zatem narząd ten może działać niepoprawnie.

Również zmiany hormonalne występujące w drugiej połowie cyklu nasilają objawy "endobrzucha". Kolejna potencjalna przyczyna ma związek z tworzeniem się zrostów i torbieli w przebiegu endometriozy, co może wpływać na anatomię narządów wewnętrznych w tym jelit.

Endometrium może rozrosnąć się w obrębie jelit, co naturalnie będzie negatywnie wpływać na działanie tego narządu. Mogą wtedy pojawić się zaparcia, wzdęcia i biegunki, które dodatkowo nasilają się przed miesiączką. Poza tym, duże torbiele również mogą prowadzić do powiększenia brzucha.

Brzuch przy endometriozie wygląda jak brzuch ciążowy. Kobieta może być szczupła, a i tak pojawi się u niej wzdęty jak balon brzuch, ponieważ nie wynika to z tycia czy przejedzenia. Wzdęcia są odczuwane przez cały czas, ale na ogół powiększenie obwodu brzucha dokucza najbardziej w drugiej połowie cyklu, przed miesiączką i w jej trakcie. To, jak będzie wyglądał brzuch przy endometriozie, zależy od lokalizacji choroby, jej nasilenia, czasu trwania, a także od tego, jakie przeciwdziałania są podejmowane.

W zmniejszeniu brzucha przy endometriozie pomagają zmiany w diecie i aktywność fizyczna. Leczenie endometriozy może ograniczać się do przyjmowania środków farmakologicznych (leków przeciwzapalnych, hormonalnych) lub obejmować zabieg chirurgiczny. Operacja jest najskuteczniejszą metodą eliminacji przyczyny problemu, czyli ogniska chorobowego. W razie zauważenia niepokojących objawów, należy udać się do lekarza i wykonać zalecone badania.

Specjalista może skierować kobietę na laparoskopię – jest to technika polegająca na wprowadzeniu przez mały otwór w brzuchu narzędzi do jamy brzusznej. W czasie zabiegu lekarz może obejrzeć, pobrać tkanki do badań, a także usunąć ogniska endometriozy. Dzięki temu udaje się ograniczyć stan zapalny i sprawić, że brzuch wróci do normy.

Aby zmniejszyć brzuch przy endometriozie, należy zastosować dietę przeciwzapalną, która nie tylko przygasi zapalenie, ale też spowoduje, że układ pokarmowy będzie lepiej funkcjonował. Warto pamiętać, że nawyki żywieniowe mogą nie tylko przynieść ulgę w objawach endometriozy, ale także, jeśli są niewłaściwe, prowadzić do rozwoju choroby.

Więcej: Dieta w endometriozie

Oto kilka ważnych wskazówek dotyczących odżywiania w przypadku endometriozy:

Aktywność fizyczna przy endometriozie jest sporym wyzwaniem, co wynika z odczuwania bólu, dyskomfortu, zmęczenia czy braku motywacji w związku z dolegliwościami. Ruch jest ważny, ponieważ pomaga wyregulować hormony, łagodzi objawy choroby i poprawia ogólne samopoczucie. Niektórych ćwiczeń nie należy wykonywać przy tym schorzeniu.

Aby zmniejszyć brzuch przy endometriozie, warto wykonywać niezbyt intensywne ćwiczenia. Polecane są:

Ćwiczenia oddechowe i medytacja także są dobrym pomysłem, ponieważ mogą poprawić trawienie oraz zmniejszyć napięcie mięśni.

Nie wszystkie ćwiczenia są wskazane dla kobiet z endometriozą. Odradzane są treningi siłowe, obciążające mięśnie brzucha, intensywne bieganie, ćwiczenia wymagające silnych skrętów tułowia oraz skakanie.

Trzeba pamiętać, że powiększony obwód brzucha może świadczyć o wielu różnych schorzeniach, dlatego najlepiej skonsultować się z lekarzem. Podobne objawy może powodować zespół jelita drażliwego, choroba Leśniowskiego-Crohna albo wrzodziejące zapalenie okrężnicy.