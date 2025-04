W domu jesteś w stanie kontrolować chorobotwórcze bakterie. Wystarczy w upały pilnować np. czystości w kuchni (często przecierać blaty, porządnie myć deski do krojenia). I uważać na to, co się je – unikać rozmrożonych lodów, niedogotowanych mięsa i ryb. Problemy zaczynają się na urlopie – nie jesteś w stanie sprawdzić tego, co podają ci np. w przydrożnym barze. Dlatego tak łatwo w wakacje o zatrucie pokarmowe. Sprawdź, jak pokonać jego objawy.

Ból brzucha

Zwykle pojawia się1-6 godzin od zjedzenia zakażonego pokarmu. Może być kłujący (wówczas lokalizuje w okolicy pępka) lub tępy rozlany po całym brzuchu. W czasie biegunki – skurczowy.

Sięgnij po zioła : wypij lekki napar z rumianku (łyżeczka suszu na szklankę wrzątku, parz 5 min).

: wypij lekki napar z rumianku (łyżeczka suszu na szklankę wrzątku, parz 5 min). Zadziałaj rozkurczowo : jeśli nie masz wymiotów, zażyj środki rozkurczowe. Pomogą one rozluźnić mięśnie gładkie brzucha.

: jeśli nie masz wymiotów, zażyj środki rozkurczowe. Pomogą one rozluźnić mięśnie gładkie brzucha. Pomóż sobie ciepłem: połóż na brzuchu termofor.

Wymioty

Choć nieprzyjemne, w czasie zatrucia są naprawdę pożyteczne, bo ułatwiają oczyszczenie układu pokarmowego z bakterii oraz toksyn.

Poddaj się naturze : nie powstrzymuj torsji. Dzięki nim szybciej uporasz się z chorobą.

: nie powstrzymuj torsji. Dzięki nim szybciej uporasz się z chorobą. Pozwól sobie na głodówkę: jeśli mdli cię po posiłku, daruj go sobie. Nic się nie stanie, jeśli będziesz pościć przez kilka godzin. Powinnaś za to pić wodę małymi łyczkami.

Biegunka

Może być naprawdę uciążliwa. Jednak podobnie jak w przypadku wymiotów, nie wolno ci jej powstrzymywać, bo będziesz chorować dłużej.

Nawadniaj się : popijaj małymi łykami napoje nawadniające z apteki.

: popijaj małymi łykami napoje nawadniające z apteki. Zażyj probiotyki : zrób to najwcześniej jak się da. Z badań wynika, że skracają one czas trwania infekcji.

: zrób to najwcześniej jak się da. Z badań wynika, że skracają one czas trwania infekcji. Jedz ryż: rozgotowany pomaga powstrzymać biegunkę.

Wzdęcia

Powodują je gazy, które zbierają się w jelitach w wyniku działania bakterii. Te charakterystyczne dla zatrucia są wyjątkowo dokuczliwe.

Pij ziołowe napary : ze wzdęciami szybko rozprawią się herbatki z bazylii oraz kopru włoskiego (łyżeczka suszu na szklankę wrzątku, parz 5 min pod przykryciem). Pij je 3 razy dziennie małymi łyczkami.

: ze wzdęciami szybko rozprawią się herbatki z bazylii oraz kopru włoskiego (łyżeczka suszu na szklankę wrzątku, parz 5 min pod przykryciem). Pij je 3 razy dziennie małymi łyczkami. Masuj brzuch: rób to delikatnie kolistymi ruchami zgodnymi ze wskazówkami zegara.

