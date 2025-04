Spis treści:

Gazy i wzdęcia to powszechna dolegliwość, która od czasu do czasu zdarza się każdemu. Pojawiają się w trakcie trawienia pokarmu, fermentacji niestrawionych resztek albo wskutek połykania powietrza podczas mówienia lub jedzenia. Powoduje to nieprzyjemne dolegliwości: ból brzucha, uczucie pełności, dyskomfortu, bulgotanie czy przelewanie w jelitach. Gazy mogą też powodować zgagę i odbijanie.

Przyczyną wzdęć są zazwyczaj niewłaściwe nawyki żywieniowe: przejadanie się, jedzenie w pośpiechu, nieregularne posiłki, a także stres oraz brak ruchu. Problem wywołują też określone produkty spożywcze, takie jak kapusta, cebula, brukselka, fasola, a także napoje gazowane. Czasami wzdęcia wynikają z chorób, np. zespołu drażliwego jelita albo nietolerancji pokarmowych (np. nietolerancji laktozy, sacharozy, fruktozy, glutenu).

Z problemem gazów można poradzić sobie samodzielnie za pomocą domowych sposobów. Oto sprawdzonych sposobów.

Niektóre zioła i przyprawy wspomagają trawienie, a dzięki temu zmniejszają ilość gazów w jelitach. Zioła najlepiej przyjmować w formie naparów. Wystarczy zalać je wrzątkiem, parzyć przez 10-15 minut i wypić.

Zioła polecane na gazy to:

Zioła na gazy można również przyjmować w postaci tzw. kropli żołądkowych. Zawierają one ekstrakty z różnych roślin, np. szałwii, mniszka, kory dębu, bylicy, anyżu, kopru włoskiego lub innych roślin wspomagających trawienie.

Przyprawy polecane na gazy to:

Domowym sposobem na gazy jest dieta eliminacyjna. Aby ją wprowadzić, należy najpierw przyjrzeć się temu, co w naszym przypadku może powodować wzdęcia. To mogą być konkretne produkty albo nietolerancja pokarmowa (np. nietolerancja laktozy, glutenu, fruktozy czy sorbitolu). Zacznij prowadzić dzienniczek, w którym zapiszesz, co zjadłaś i jakie dolegliwości trawienne to wywołało.

Warzywa, które mogą powodować nadmierne gazy, to: kapusta, brukselka, brokuły, szparagi, kukurydza, soczewica, fasola, groszek, cebula, czosnek. Również niektóre owoce mogą być przyczyną wzdęć, np. jabłka, gruszki, truskawki, banany. Oprócz tego napoje gazowane i produkty mleczne. Obserwuj siebie i sprawdź, czy po ograniczeniu niektórych produktów problem ustąpił. Warto w tej sprawie skonsultować się z dietetykiem, aby nie narazić siebie na niedobory.

Przeczytaj: dieta na jelita

Spośród domowych sposobów na gazy niektórym pomaga ocet jabłkowy. Dodaj 1 łyżkę octu do szklanki ciepłej wody. Wypij miksturę, gdy poczujesz wzdęcia.

Zarówno masaż, jak i ciepła kąpiel albo użycie poduszki elektrycznej, działają poprzez ciepło. Wyższa temperatura pomaga rozluźnić mięśnie jelit, zmniejsza ból i koi nerwy. Dzięki temu łatwiej pozbyć się gazów, a układ trawienny lepiej pracuje. Sprawdzi się delikatny masaż brzucha ruchami okrężnymi dłoni albo ruchy okrężne nogami.

Aktywność fizyczna to prosty i darmowy domowy sposób na gazy. Ruch rozluźnia mięśnie i usprawnia pracę układu trawiennego. Aktywność fizyczna powoduje lepsze ukrwienie narządów wewnętrznych, dzięki czemu przyspiesza trawienie i łatwiej pozbyć się nadmiaru gazu z jelit. Jeśli chcemy uniknąć wzdęć, najlepiej ruszać się zaraz po posiłku.

Ćwiczenia oddechowe pomagają zmniejszyć napięcie emocjonalne, rozluźnić mięśnie, a dzięki temu zmniejszyć ilość gazów produkowanych w jelitach. Właściwe oddychanie usprawnia pracę całego organizmu, również układu trawiennego. Aby poradzić sobie z problemem wzdęć, wypróbuj ćwiczenie przeponą:

Jest to bardzo skuteczny sposób na obniżenie stresu. Zaleca się wykonywanie ćwiczeń oddechowych po 5-10 minut 3-4 razy w ciągu dnia.

Powodem nadmiernej ilości gazów i wzdęć może być napięcie emocjonalne (jest to tzw. dyspepsja nerwicowa). Zajęcia, które redukują stres i pozwalają się zrelaksować, powinny pomóc. Jeśli to za mało, być może warto skonsultować się z psychoterapeutą.

Soda oczyszczona neutralizuje kwasy żołądkowe, co sprawia, że działa wiatropędnie. Aby zastosować sodę na gazy, należy pół łyżeczki proszku rozpuścić w szklance wody i wypić. Uwaga: nie spożywaj takiej mikstury, gdy żołądek jest przepełniony jedzeniem lub piciem. Sody na wzdęcia nie powinny stosować: kobiety w ciąży i karmiące, dzieci, osoby na diecie niskosodowej oraz przyjmujące leki moczopędne.

Szczególnie niepokojące i dokuczliwe jest nagromadzenie gazów u małych dzieci, nazywane kolką niemowlęcą. Skuteczne sposoby na ten problem dla rodziców są na wagę złota. Niestety nie na każde dziecko zadziała to, co na inne.

Domowe sposoby na gazy u dzieci to:

Dostępne są również mieszanki ziołowe, które można pić w czasie laktacji, aby ograniczyć ilość gazów u dzieci.

Jeśli dokuczają ci gazy jelitowe, skoncentruj się na zapobieganiu. Wiele codziennych nawyków może powodować wzdęcia.

Aby złagodzić gazy i wzdęcia, można zastosować dostępne bez recepty leki:

Wzdęcia i gazy nie powinien trwać dłużej niż kilka godzin. Dlatego jeśli ból brzucha i uczucie pełności nie ustępują w ciągu 2 dni, najlepiej skontaktować się z lekarzem. Wizyta jest wskazana również wtedy, gdy doszło do znacznego zwiększenia częstotliwości oddawanych gazów lub nasilenia objawów, a szczególnie gdy pojawiają się objawy alarmowe, takie jak wymioty, silny ból brzucha, niezamierzona utrata masy ciała, biegunki lub zaparcia.