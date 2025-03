Żabi brzuch może oznaczać krzywicę lub chorobę wątroby. Sprawdź, jak wygląda u dziecka i dorosłego

Żabi brzuch to termin określający objaw w postaci rozlanego na boki powiększonego brzucha, który może pojawić się u dzieci i dorosłych. Bywa nazywany brzuchem krzywiczym, ponieważ u najmłodszych często wynika z krzywicy. Możliwych przyczyn żabiego brzucha jest więcej, są to m.in. choroby wątroby, trzustki czy jelit. Dowiedz się, od czego robi się żabi brzuch i jak się go pozbyć.