Naukowcy podejrzewają, że nawet 90% Polaków cierpi na niedobór witaminy D, który oskarża się o sprzyjanie powstawaniu raka, chorób układu krążenia, cukrzycy, demencji u osób starszych i astmy u dzieci. Sprawdź, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy i działaj!

1. Nie dostarczasz sobie wystarczającej ilości witaminy D wraz z dietą

Najbardziej narażeni na niedobory witaminy D w diecie są weganie. Dlaczego? Bo witamina D obficie występuje w pokarmie pochodzenia zwierzęcego: mięso tłustych ryb morskich, olej rybi, żółtko jaja, fortyfikowane (wzbogacane np.witaminami) mleko, wątróbka, czyli w pokarmach, których weganie nie jedzą. Jesteś weganinem? Wegańskimi źródłami witaminy D są grzyby (borowiki, kurki, pieczarki) oraz... promieniowanie słoneczne.



2. Unikasz słońca jak ognia

Pod wpływem promieni słonecznych organizm wytwarza witaminę D. Więc gdy odetniesz mu dostęp do słońca (siedząc wiecznie w domu, smarując się zawsze filtrami z wysokim faktorem UV), nie zdoła jej wyprodukować. Często problemy z deficytem witaminy D mają ludzie mieszkający na terenach o słabym nasłonecznieniu. W Polsce najmniej słońca jest zimą. Do tego dochodzą krótkie dni i wczesne zachody słońca, które sprawiają, że osoby pracujące, czy uczące się, nie mają szans na wystarczająco długi pobyt " na słońcu".



3. Masz ciemną karnację

Im jaśniejsza skóra, tym więcej promieni UV ją przenika i tym większa szansa na produkcję witaminy D i odwrotnie. Jeśli więc masz ciemną karnację, mieszkasz w Polsce i mało wystawiasz się na promienie słoneczne, niedobór witaminy D masz niemal jak w banku...

4. Cierpisz na otyłość

Tkanka tłuszczowa wychwytuje witaminę D z krwi. Im więcej tkanki tłuszczowej, tym więcej jej może wychwycić. A im więcej jej "złapie", tym mniej jej pozostaje we krwi, a to z krwi właśnie witamina D jest odbierana przez wszystkie łaknące jej tkanki. Jeśli więc twoje BMI wynosi 30 lub więcej, badaj poziom witaminy D we krwi i w razie potrzeby uzupełniaj jej niedobory. To cię powinno zainteresować: witamina D odgrywa znaczącą rolę w usprawnianiu metabolizmu i ułatwia odchudzanie oraz utrzymanie szczupłej sylwetki.



5. Twoje nerki lub układ pokarmowy szwankują

Żeby witamina D spełniała swoją funkcję musi zostać przez nerki przekształcona do aktywnej formy. A jeszcze wcześniej, musi zostać wchłonięta w jelitach (zwłaszcza zimą, bo latem masz jeszcze szanse " złapać" witaminę D wystawiając się do słońca). Jeśli więc cierpisz na chorobę Crohna, zwłóknienie torbielowate, celiakię, koniecznie zbadaj poziom witaminy D w swoim organizmie i w razie potrzeby zacznij przyjmować suplementy.

Jeśli chodzi o nerki, to najczęściej powodują niedobór witaminy D u osób starszych.

Czy warto stosować witaminę D w zabiegach pielęgnacyjnych?

Jak zbadać poziom witaminy D we krwi?

