Smaczne i zdrowe orzechy włoskie

Na ławeczce starsza pani karmi kilkuletnią dziewczynkę orzechami włoskimi. Rozgniata skorupkę, wyłuskuje jądro i daje małej do buzi. Dziewczynka energicznie przeżuwa i niecierpliwie upomina się o następną porcję. Będę bardzo mądra, prawda babciu? Tu jest rozum w środku mówi, pokazując paluszkiem na jądro orzecha przypominające mózg. Stwierdzenie tej małej miłośniczki orzechów, jakkolwiek zabawne, nie jest jednak dalekie od prawdy.



W starożytności roślinom, korzeniom, owocom, orzechom przypisywano nieraz właściwości lecznicze ze względu na ich wygląd. Orzech włoski, przypominający ludzką czaszkę, był więc uznany za cudowny środek na wszystkie dolegliwości głowy oraz na choroby, których przyczynami są zaburzenia pracy mózgu. Wiele lat później znachorzy i zielarze bardzo poszerzyli

wykorzystanie orzecha włoskiego. Obecnie surowcem leczniczym jest nie tylko owoc, ale też liście, kora i korzenie drzewa.

Liście oraz niedojrzałe owoce mają silne właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne i przeciwgrzybiczne. Z powodzeniem możemy więc wykorzystać je w leczeniu grypy, zapalenia płuc, gardła, w zwalczaniu gronkowca i paciorkowca. Działają też odtruwająco, tak przy

zatruciu pokarmowym, jak i przy nadużyciu leków, np. świetnie nadają się do "czyszczenia krwi" po kuracji antybiotykowej.

Liście orzecha włoskiego wchodzą w zestaw mieszanek ziołowych stosowanych przy początkach zmian nowotworowych, w leczeniu chorób skóry, cukrzycy, podagry. Zaleca się je również przy dolegliwościach układu trawiennego, biegunkach, nieżytach żołądka i jelit. Nalewka z liści lub przegródek orzecha włoskiego, przyjmowana przez dłuższy czas, skutecznie wzmacniają naczynia krwionośne i likwiduje ich stany zapalne. Nie tylko więc pomaga przy powiększeniu i

zapaleniu żył, ale działa też zapobiegawczo w podobnych dolegliwościach.

Nalewka z przegródek

Półlitrową butelkę z ciemnego szkła wypełniamy cała przegródkami orzecha włoskiego i nalewamy do pełna spirytusu. Po 20 dniach nalewka już nadaje się do stosowania, ale dopiero po 40 dniach przecedzamy ją i przelewamy gotowy płyn do ciemnej butelki.

W celu leczniczym przyjmujemy 10-15 kropli trzy razy dziennie pomiędzy posiłkami, popijając niewielkš ilością wody. Można też brać krople z cukrem. Jeśli stosujemy je profilaktycznie, to tylko jeden raz dziennie. Nie ograniczajmy się wyłšcznie do wewnętrznego stosowania surowców z orzecha włoskiego. Okłady z naparu z liści świetnie regenerują skórę przy oparzeniach, dają ulgę zmęczonym nogom, ratują przed grzybicą. Dla mających łupież oraz przedwcześnie tracących

włosy mogą stać się ostatnią deską ratunku.

Właściwości orzecha włoskiego są uniwersalne, lecz przede wszystkim, na co dzień, smaczne jšdra stanowią cenny, wysokokaloryczny środek odżywczy, źródło łatwo przyswajalnego białka,

witaminy A, B i E, żelaza. Działajš na organizm wzmacniająco, powiększają odporność, koncentrację, zdolności umysłowe, są więc dobrym pożywieniem zarówno dla intelektualistów, jak i dla osób zajmujących się pracą fizyczną. Bez względu na wiek. Środkiem uniwersalnym, zalecanym na różne dolegliwości i smacznym w dodatku jest wino orzechowe. Warto je sobie

zafundować.

Wino orzechowe



25 g liści orzecha włoskiego, 10 sztuk młodych z miękką skórką orzechów, 1 l czerwonego wytrawnego wina, 100 g miodu, 50 ml spirytusu

Młode orzechy i liście zmielić, wymieszać i zalać czerwonym winem z dodatkiem miodu i spirytusu. Gotową mieszankę odstawić na 10 dni, po czym przecedzić i przelać do butelek. Pić 2-3 razy dziennie, do 1 kieliszka, przed jedzeniem. Wino orzechowe obniża ciśnienie i poziom cholesterolu, poprawia przemianę materii, jest dobrym stymulatorem trawienia, działa

przeciwzapalnie, poprawia kondycję umysłową i... nastrój!