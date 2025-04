Myślisz, że preparaty kupione w aptece są najlepszą mieszanką witaminowa dla twojego dziecka? Jeśli odpowiedziałaś na to pytanie twierdząco, musimy cię zmartwić – mylisz się. Odpowiedziałaś błędnie.

To nie gotowane preparaty, lecz zbilansowana dieta pełna warzyw, kasz, owoców, ryb i mięsa pozwala nam na przyswajanie niezbędnych witamin, składników mineralnych i sprawnego funkcjonowania układu odpornościowego. Co w takim razie powinnaś podawać swojemu maluszkowi, by ten cieszył się zdrowiem podczas całej zimy?

Dieta od pierwszych chwil życia



Pamiętaj, że już od pierwszych chwil życia maluszka warto dbać o jego zdrowe odżywianie. Jeśli karmisz swoje dziecko piersią, rób to jak najdłużej, bowiem to właśnie w mleku matki są przeciwciała odpornościowe, a także prebiotyki potrzebne dobrym bakteriom (probiotykom), by mogły się rozmnażać. Jeśli jednak nie karmisz piersią, poproś pediatrę o dobór idealnego mleka dla twojego maluszka. Warto by w skład takiej odżywki wchodziły : probiotyki, prebiotyki, a także kwasy tłuszczowe omega -3. Gdy dziecko skończy pół roku, możesz zacząć wzbogacać jego dietę w nowe produkty – owoce, kasze, mięso, jajka i warzywa.

Wprowadź do diety różne produkty



Pamiętaj, że nie istnieje produkt spożywczy, w którym znajdowałyby się wszystkie niezbędne składniki dla twojego dziecka. Postaraj się urozmaicić dietę swojego dziecka w różne produkty. Podawaj swojemu maluszkowi jak najczęściej owoce i warzywa. Gdy jest okres jesienno – zimowy nie podawaj dziecku gotowych mrożonek owocowych. Nie mają one żadnych witamin. Lepszym rozwiązaniem będzie podawanie dziecku gotowych słoiczków, w których odnajdziesz wybrane i wyselekcjonowane cząstki owoców.

Robiąc zakupy, wybieraj produkty jak najmniej przetworzone, bo to w nich odnajdziesz najwięcej witamin i składników odżywczych. Przygotowując maluchowi posiłek, wybieraj grahamkę zamiast białej bułeczki , upiecz w domu mięso zamiast kupować gotowe wędliny, a robiąc śniadanie lepszym rozwiązaniem będzie miseczka pełna płatków owsianych zamiast śniadaniowych , a na deser kubeczek jogurtu naturalnego z konfiturą, niż gotowy jogurt owocowy.

Jeśli twoje dziecko zasmakowało już w słodyczach, postaraj się zmniejszyć ich ilość. Dzieci, które spożywają dużo cukru, częściej chorują, a także nie mają apetytu na zdrowe jedzenie.

Witaminy zimą



Pamiętaj, że istnieją witaminy, które szczególnie chronią twoje dziecko przed chorobami. Koniecznie powinny znaleźć się w diecie twojego malucha.

- Kwasy omega 3, które wspomagają układ odpornościowy. Jeśli chcesz dostarczyć ten składnik swojemu dziecku (pod koniec pierwszego roku życia dziecka) podawaj jak najczęściej ryby morskie, a jako dodatek do deserów wsyp garść posiekanych drobno orzechów ( po drugim roku życia dziecka).

- Prowitamina A (beta-karoten), odnajdziesz w koperku, pietruszce, w brokułach, groszku i w morelach.

- Witamina C, która doskonale chroni przed przeziębieniem i innymi infekcjami. Najlepszym rozwiązaniem będzie podawanie maluchowi cytrusów - pomarańczy, cytryn i mandarynek. Pamiętaj, że maluch powinien jeść owoce kilka razy dziennie!

- Cynk, niezbędny i niezastąpiony składnik dla układu odpornościowego. Odnajdziesz go w mięsie, w kaszach i w nabiale.

- Żelazo, chroni organizm przed anemią. Najwięcej przyswajalnego żelaza znajdziesz w mięsie, w kaszy gryczanej, w fasoli i w orzechach (podawaj po drugim roku życia dziecka).

- Probiotyki, to tak zwane „dobre bakterie”. Dodawane są często do mleka modyfikowanego i kaszek dla dzieci. Jeśli chcesz dostarczyć probiotyki swojemu smykowi poprzez naturalne produkty, sięgnij po kiszoną kapustę i ogórki (po ukończeniu przez dziecko 18 miesięcy). Jeśli maluszek jest mniejszy i ma około 10 miesiąca życia, możesz spokojnie podawać kefir i jogurt, które również zawierają probiotyki.

- Prebiotyki, to składniki, które potrzebują probiotyki, by móc się namnażać. Dodawane są tak samo jak probiotyki do mleka modyfikowanego i kaszek. Prebiotyki odnajdziesz także w naturalnych produktach – w bananach, cykorii, ryżu i płatkach owsianych.

- Fitoncydy, to składniki o działaniu podobnym do antybiotyku. Występują w miodzie, czosnku, w chrzanie i cebuli. Podawaj te produkty swojemu dziecku, gdy widzisz, że rozpoczyna się infekcja. Fitoncydy skutecznie niszczą chorobotwórcze bakterie. Jeśli twoje dziecko nie jest uczulone, miód możesz podawać maluszkowi już po pierwszym roku życia. Cebulę, czosnek i chrzan w niewielkiej ilości po ukończeniu przez dziecko drugiego roku życia.

Dzięki tak zbilansowanej diecie twoje dziecko z pewnością spędzi zimę, zdrowe, szczęśliwe i z uśmiechem na buzi!

