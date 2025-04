Spis treści:

Witamina D to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, którą człowiek musi dostarczać organizmowi. Zapotrzebowanie organizmu na tę witaminę jest pokrywane w około 80% przez syntezę skórną. W skórze znajduje się prowitamina D, która po wpływem promieniowania słonecznego jest przekształcana w cholekalcyferol (witaminę D 3 ). Witaminę D dostarczamy organizmowi również z pożywieniem. Nie jest to niestety wystarczające źródło tego związku.

Witamina D pełni w organizmie ważne funkcje:

jest niezbędna do zachowania zdrowych kości (zapobiega demineralizacji kości i osteoporozie),

(zapobiega demineralizacji kości i osteoporozie), wspomaga pracę serca i naczyń krwionośnych ,

, wzmacnia odporność (wygasza stany zapalne, zwiększa liczbę limfocytów T),

(wygasza stany zapalne, zwiększa liczbę limfocytów T), chroni przed rozwojem cukrzycy,

działa przeciwnowotworowo.

Naukowcy szacują, że niedobory witaminy D ma aż 80-90% populacji, dlatego lekarze rekomendują jej suplementację w miesiącach od września do kwietnia, kiedy ekspozycja na promieniowanie słoneczne jest najniższa.

W naszej szerokości geograficznej najczęściej występuje niedobór witaminy D, ale czasem można spotkać się z przedawkowaniem, czyli hiperwitaminozą. Przedawkowanie witaminy D jest stwierdzane, kiedy jej poziom we krwi wynosi ponad 50-60 ng/ml. Toksyczność występuje, gdy poziom witaminy D jest wyższy niż 100-150 ng/ml we krwi. Można to sprawdzić poprzez badanie krwi.

Nadmiar witaminy D zagraża szczególnie osobom, które długotrwale przyjmują duże dawki witaminy D, albo suplementują ją i mają na nią nadwrażliwość (np. osoby z idiopatyczną hiperkalcemią dziecięcą, zespołem Williamsa-Beurena, niektórymi chłoniakami). Witaminy D nie da się przedawkować, przebywając długo na słońcu czy jedząc pokarm w nią obfitujący.

Do przedawkowania witaminy D dochodzi najczęściej w przypadku przyjmowania jednorazowych dawek większych niż 10 000 IU, ale zagrożenie występuje również podczas regularnego przyjmowania ponad 4 000 IU dziennie.

Przyjmowanie zbyt dużych dawek witaminy D najczęściej zdarza się osobom, które nieprawidłowo odmierzają dawkę podawaną w kroplach albo jednocześnie przyjmują suplementy z witaminą D i preparaty multiwitaminowe a przy tym spożywają pokarmy nią wzbogacane, np. witaminizowane: mleko, płatki śniadaniowe, margaryny.

Warto wiedzieć, że przy pewnych chorobach, np. sarkoidozie czy hiperkalcemii niewiadomego pochodzenia, nawet mniejsze dawki suplementu mogą powodować objawy przedawkowania witaminy D.

Objawy przedawkowania witaminy D często są mylone z innymi przypadłościami i przez to bagatelizowane. Nie wszystkie występują jednocześnie. Należą do nich:

brak apetytu,

wzmożone pragnienie,

zaparcia (u dzieci) i biegunki (u dorosłych),

wymioty,

ból brzucha,

bóle głowy,

ból stawów i mięśni,

drażliwość i niepokój,

spowolniony wzrost,

zmęczenie,

osłabienie mięśni,

nieregularne bicie serca,

metaliczny smak w ustach,

wysokie ciśnienie krwi,

bóle oczu,

świąd skóry,

nadmierne pocenie się,

zaburzenia pracy mózgu,

nadpobudliwość,

drgawki,

powiększenie śledziony i wątroby.

Przedawkowanie witaminy D u ciężarnych jest groźne dla płodu, gdyż może powodować jego deformacje i nieprawidłowości w układzie kostnym noworodka.

Przyjmowanie zbyt dużej ilości witaminy D prowadzi do zatrucia organizmu. Skutki i wynikające z nich objawy przedawkowania związane są z nadmiarem wapnia w organizmie, gdyż witamina D stymuluje przyswajanie tego pierwiastka. Zaczyna się on wtedy odkładać w naczyniach krwionośnych i narządach wewnętrznych. W wyniku tej nieprawidłowości może dojść do:

Niestety nie ma szybkiego sposobu na wypłukanie witaminy D z organizmu. Jeżeli lekarz stwierdzi przedawkowanie witaminy D, zaleci odpowiednie postępowanie w takim przypadku. Możesz podjąć działania oczyszczające organizm z nadmiaru witaminy D oraz zmniejszające ryzyko groźnych skutków dla zdrowia:

przestań przyjmować witaminę D oraz produkty wzbogacane witaminą D,

pij zioła o działaniu moczopędnym,

zmniejsz spożycie wapnia, tj. warzyw zielonych, nasion, produktów mlecznych,

pij często wodę,

przyjmuj leki, które przepisał ci lekarz w związku z hiperwitaminozą D,

jedz więcej produktów zawierających witaminę K2.

Średnia dawka śmiertelna witaminy D wynosi 21 mg (840 000 jm)/kg. W przypadku przedawkowania wpływa na wszystkie główne układy narządów i w ten sposób prowadzi do zgonu. Trzeba jednak pamiętać, że toksyczność zaczyna się wcześniej. Regularne długotrwałe przyjmowanie dużych dawek witaminy D może prowadzić do zagrażających życiu komplikacji. Za górną granicę bezpiecznej dawki uważa się 4000 IU witaminy D na dobę dla osoby dorosłej.

Zapotrzebowanie na witaminę D zależy od wieku, masy ciała i od ilości wytwarzanej witaminy poprzez syntezę skórną. Oto rekomendowane dawkowanie:

Noworodki i niemowlęta:

400 IU na dobę do 6. miesiąca życia,

400–600 IU na dobę od 6. do 12. miesiąca życia.

Dzieci i nastolatki w wieku 1–18 lat:

600–1000 IU na dobę zależnie od masy ciała, w okresie od września do kwietnia, a jeśli synteza skórna nie jest wystarczająca – przez cały rok.

Dorośli i osoby starsze:

800–2000 IU na dobę zależnie od masy ciała, w miesiącach wrzesień–kwiecień, a przez cały rok, jeśli synteza skórna nie jest wystarczająca,

800–2000 IU na dobę po 65. roku życia – przez cały rok ze względu na upośledzony proces syntezy skórnej.

Kobiety ciężarne i karmiące:

1500–2000 IU na dobę, suplementację należy zacząć jak najszybciej po potwierdzeniu ciąży.

Osoby otyłe (BMI ≥30):

1600–4000 IU na dobę, zależnie od stopnia otyłości, przez cały rok.

Niedobór witaminy D jest powszechnym problemem zdrowotnym w Polsce. Ze względu na małą liczbę słonecznych miesięcy w roku, 80-90% Polaków ma za mało witaminy D w organizmie. Lekarze zalecają suplementację tego związku w okresie jesienno-zimowym.

Źródła:



Koul PA, Ahmad SH, Ahmad F, Jan RA, Shah SU, Khan UH. Vitamin d toxicity in adults: a case series from an area with endemic hypovitaminosis d. Oman Med J. 2011 May;26(3):201-4. doi: 10.5001/omj.2011.49,



Marcinowska-Suchowierska E, Kupisz-Urbańska M, Łukaszkiewicz J, Płudowski P, Jones G. Vitamin D Toxicity-A Clinical Perspective. Front Endocrinol (Lausanne). 2018 Sep 20;9:550. doi: 10.3389/fendo.2018.00550.

