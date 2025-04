Wiele uwagi poświęcamy wyborowi szczoteczki do zębów podczas zakupów, gdy liczy się kształt główki, sprężystość, kolor. Zupełnie zapominamy jednak o pielęgnowaniu jej podczas użytkowania. Tymczasem szczotkując zęby każdego dnia, wprowadzamy do jamy ustnej miliony bakterii. To, czy będą dla nas szkodliwe, zależy m.in. od tego, gdzie trzymamy przybory do mycia zębów.

Jest wiele miejsc, w których trzymanie szczoteczki do zębów nie przyszłoby nam do głowy. Chociażby szafka na buty. Czy jednak inne lokalizacje są całkowicie bezpieczne? Poniższe zestawienie może zaskoczyć wiele osób.

1. Sąsiedztwo toalety

Wydaje się to oczywiste. Podczas spłukiwania wody w toalecie bakterie potrafią rozprzestrzenić się na dużą odległość. Wg badaczy z Uniwersytetu w Arizonie mogą to być nawet 2 metry wzwyż. Bakterie osiadają na ręcznikach, kosmetykach i szczoteczkach do zębów trzymanych w sąsiedztwie.

Jeśli posiadamy niewielką łazienkę, w której nie mamy zbyt wielkiego pola manewru, powinniśmy rozważyć trzymanie szczoteczki w zamkniętej szafce. Koniecznością jest także każdorazowe zamykanie klapy od sedesu przy używaniu spłuczki. To skutecznie ograniczy zasięg bakterii.

2. Dziecięce rączki

Najmłodsze dzieci znajdują nowe zastosowanie dla wielu przedmiotów codziennego użytku. Znaleziona szczoteczka do zębów może więc posłużyć do szorowania dywanu lub dłubania w doniczce. Ale to nie jedyne zagrożenia.

– Nie powinniśmy dopuszczać do sytuacji, w której małe dziecko będzie gryzło szczoteczkę do zębów innego z domowników. Należy pamiętać o tym, że próchnica jest chorobą zakaźną. Kontakt dziecka z taką przypadkową szczoteczką, to wymiana bakterii i chorób – tłumaczy dr n. med. Mariusz Duda, właściciel Duda Clinic w Katowicach. Dlatego warto zadbać o to, by szczoteczki były poza zasięgiem najmłodszych.

3. Umywalka

Zaskakujące? Jak przekonują badacze z Uniwersytetu w Manchesterze, zlew również nie jest wskazanym miejscem do przechowywania szczoteczek do zębów. Odkryli oni, że na pozostawionej w kubku szczoteczce znajduje się ponad 100 milionów bakterii, wśród nich bakterie E coli, mogące powodować problemy żołądkowe. Jest ich tak wiele, ponieważ w zlewie wykonujemy masę czynności: pierzemy skarpetki, intensywnie myjemy ,chlapiąc dookoła, kąpiemy mniejsze zwierzęta domowe. Przez to na nasze szczoteczki przenoszą się bakterie, wirusy i grzyby.

4. Z dala od zwierząt

Jeśli zdecydujemy się na trzymanie szczoteczki na półce, upewnijmy się, że nie sięgnie do niej ani pies, ani kot. Nikogo chyba nie przekonuje współdzielenie szczoteczki ze zwierzęciem. Dodatkową kwestią są możliwe straty, które poniesiemy w przypadku, gdy ukochany pies pogryzie nową, elektryczną szczoteczkę do zębów.

5. W pobliżu detergentów

Wybór łazienkowej szafki jako miejsca do trzymania szczoteczki wydaje się słuszny. Pamiętajmy jednak, aby nie była to szafka, w której trzymamy środki czyszczące.

– Sąsiedztwo detergentów, nawet tych szczelnie zamkniętych, zawsze będzie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Związki chemiczne, także w najmniejszych ilościach, mogą nie tylko niszczyć zęby, ale też powodować inne dolegliwości zdrowotne. Wiele osób używa zużyte szczoteczki do szorowania trudno dostępnych miejsc w łazience. Należy zwrócić szczególną uwagę, by nikt z domowników nie pomylił ich z własnymi – dodaje dr Duda.

6. Pod prysznicem

To miejsce również nie jest zbyt dobre dla naszych szczoteczek. Pod prysznicem używamy różnego rodzaju płynów, szamponów i mydeł, które nie powinny mieć kontaktu ze szczoteczką. Jest to również idealne miejsce dla rozwoju grzybów, ze względu na sprzyjającą im wilgoć i temperaturę. Jak zatem prawidłowo ulokować szczoteczki do zębów w łazience?

– Powinniśmy przechowywać je w pozycji pionowej, dzięki której będą łatwiej schły. Dobrze, gdyby szczoteczki nie stykały się ze sobą główkami. Im bardziej sucha szczoteczka, tym lepiej, dlatego po każdym myciu zębów strzepnijmy z niej resztki wody. Nie chowajmy szczoteczek do plastikowych pojemników, kosmetyczek czy worków foliowych. Zamknijmy je bezpiecznie w łazienkowych szafkach – radzi dr Mariusz Duda.

